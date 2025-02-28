ランニングとウェイトトレーニング。どちらを先に行うかなど気にする必要はないように思えるかもしれないが、実は、フィットネスの目標を達成する重要な鍵になるとエキスパートは語る。

「ワークアウトの順序は、パフォーマンスとトレーニングの効果に直接影響します」と語るのは、C.S.C.S.の資格を持ち、 TeachMe.To.のRRCA認定ランニングインストラクターでもあるジェイ・シルバだ。 「一方のアクティビティをもう一方のアクティビティよりも優先することで、最優先すべき目標に最適なトレーニングに全力を注ぐことができます」

1つ目のワークアウトを終えた後に疲れていたら、2つ目のワークアウトに取り組むエネルギーがなくなる。 それは問題ないのだが、順序によっては、どちらのアクティビティも成功が妨げられかねないのだ。 そのため、まず最も優先度の高いパフォーマンス目標は何かを明確にしてから、最初に取り組むアクティビティを選ぶことが重要になる。