遅発性筋肉痛（DOMS）とは？

この痛みの発生を効果的なワークアウトの指標にしてはいけない（ビッガート博士談）。

痛みの発生は、筋肉の負担に応じた治癒プロセスが始まるという合図だ。 だからといって、必ずしも効果的なワークアウトができているとは限らない（タンバーグ医師談）。

フィットネス目標の達成を目指すため、ワークアウトのたびにDOMSを経験する必要もない。 適切に計画されたプログラムであれば、非常に強い痛みはめったに感じないはずだ（ビッガート博士談）。 ちなみに「非常に強い痛み」とは、1（痛みなし）から10（激痛）の尺度にあてはめて7以上に相当する痛みのことである。

DOMSによって次のワークアウトに支障をきたす可能性もある。 痛みが強くて自然に動けないとトレーニングの進捗が遅れ、継続的に運動できないことから進歩の妨げになる可能性さえある。

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重症になると、DOMSによって日常生活や運動中の動作パターンが変化することもある。 脚が痛ければ歩き方が変わるかもしれないし、肩に凝りと痛みがあるときは他の筋肉に頼って物を持ち上げようとするかもしれない（いわゆる代償運動）。 こうした変化は特定の筋肉、靭帯、腱、関節への負荷を高める。つまりDOMSが慢性化すると、けがのリスクが増大する恐れもある（ビッガート博士談）。

DOMSとは異なった「使いすぎ」による筋肉損傷の初期症状もある。このような症状は、ある兆候から識別できる。

DOMSの発症と回復は、ワークアウト後2〜3日以内に起こり、痛みは患部の筋肉全体で感じられる。 一方の「使いすぎ」による損傷は、ワークアウト中の特定の動きで始まることが多く、患部を指で押すとピンポイントで特定できる。痛みが関節付近で発生しやすいのも特徴だ（ビッガート博士談）。