ランニング後に役立つ6種類のストレッチ

ストレッチを取り入れることで、シンスプリント（すねの内側に痛みが生じるスポーツ障害）をはじめとする、ランニングによる怪我を予防できる可能性が高まる。 ただしその効果についての研究は、未だに賛否が分かれている。 多くの運動科学者は、ストレッチが怪我の防止に役立つメカニズムには、次の2つが挙げられると考えている。

ストレッチによる可動域の拡大 ストレッチによる血流の増加

充分に温められた筋肉を伸ばすと、可動域を広げることができる。 これはランニングパフォーマンスに直接影響を与える。 可動域の狭いこわばった筋肉は、ランニングエコノミーに悪影響を及ぼし、怪我につながる可能性があるためだ。 2019年の研究では、柔軟性の低いふくらはぎがもたらす影響について、調査が行われた。 この研究では、参加者の一部で、バランスと歩行能力に悪影響が及ぼされることが確認された。



エクササイズの終了後、使った筋肉への血流が増えると、リカバリーを加速することができる。 血液が循環すると、筋肉に栄養が運ばれ、乳酸などの不要物が排出される。 これによって、筋肉の緊張やこわばり、腫れなどの症状が現れる遅発性筋肉痛の関連症状や、使った筋肉の筋力低下を和らげることができる。

つまり、ランニング後のストレッチを習慣化すれば、より効率よく筋肉を回復できるようになるのだ。 筋肉痛が和らぐことで、次のワークアウトに向けて、体の準備を整えることができる。