セルフマッサージがワークアウト前に最適な理由とは

ジョーンズによると、セルフマッサージはアスリートにとって怪我の予防に欠かせない。 「肉離れやその他の一般的な怪我のリスクを低下させます」とのこと。

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筋肉をマッサージすると血流が良くなるため、驚くほど回復力が高まる。 これは、細胞に酸素が供給され、回復プロセスが早まるためだ。 また、ヴィース研究所とハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学スクールの研究により、マッサージには筋肉組織に炎症を起こす細胞を圧縮する作用があり、それによって筋肉の修復も促される可能性があることが明らかになっている。

セルフマッサージには「ワークアウト後、数日間の痛みの原因となる組織内の微小損傷を減少させる効果もあります」とジョーンズは指摘。 「その結果、回復スピードが高まり、すぐにトレーニングに戻ったり試合に出場したりできるようになるのです」

DOMSと呼ばれる遅発性の筋肉痛は、ワークアウト後24時間以内に発生し、最長で7日続くことがある（3日目までが痛みのピーク）。 DOMSの原因は完全には解明されていないが、研究結果によると、セルフマッサージはDOMSの症状を緩和するのにとても効果的であり、回復を早める働きがあるそうだ。

なお、回復スピードを高めるためにセルフマッサージを行う際は、医療専門家に相談し、自分に合った適切なテクニックや方法を把握しておこう。

「特定の筋肉や部位から本来の働きが失われると、他の部位に余計な負担がかかるため、怪我が発生しやすくなります」そう語るのは、マット・タンバーグ（カイロプラクティック医師、 認定カイロプラクティックスポーツプラクティショナー）だ。

怪我の予防を目的として筋肉をマッサージする際に彼がすすめるのは、プレエクササイズの中で「これから行うエクササイズにできるだけ近い動きをするダイナミックなウォームアップを行い、緊張や堅さのある場所、動きづらい場所をセルフマッサージする」こと。