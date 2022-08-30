マッサージガンの正しい使い方

マッサージガンは、リカバリーのための素晴らしいツールだ。 その恩恵を受ける（そして意図しない怪我を防止する）には、痛む筋肉の処置をする前に、マッサージガンの正しい使用方法を学ぶことが重要。

ジョウ氏によると、骨の出っ張りや関節を避けながら筋腹（筋組織が最も集まるエリア）と筋長にターゲットを絞る必要があるそうだ。 そうすることで、不快感や痛みを抑えられる。 グレアム・ブレイディ氏は、自身の経験から、骨や腱ではなく柔らかい組織や筋肉量の多いところにのみマッサージガンを使用するようアドバイスしている。

具体的には、痛んだり硬くなったりしている箇所に使うということだ。 また、骨折などの特定の怪我や症状の場合、悪化させてしまうこともあるため、骨へのマッサージガンの使用は避けるように、とも述べている。

数日間の集中トレーニングの後などは特に、最大出力でマッサージガンを使いたくなるかもしれないが、マッサージガンには「痛みなくして得るものなし」という考えは当てはまらない、とジョウ氏。 「普段すすめているのは、耐えられる程度のスピードと圧を選ぶこと、そして、使用時間の目安は痛みを基準にすることです。 マッサージガンでは、強さの設定ではなく、どの箇所にどのくらいの時間使用したかによってメリットが左右されます」と説明する。

グレアム・ブレイディ氏もジョウ氏に同意し、耐えられる程度を指標として活用するべきとのことだ。マッサージガンは、炎症を起こしている部分に深く押し当てることはせず、ゆっくり上下左右に圧をかけ、異なる角度から力を加えると、さまざまな方向から組織をほぐすことができる、とグレアム・ブレイディ氏は説明する。

1つの筋肉群にかけるべき時間について決まりはないが、1つのエリアにじっくり取り掛かり、筋肉が緩んだのを感じてから次の筋肉に移ることを、グレアム・ブレイディ氏は勧めている。 マッサージ療法または理学療法と併せて、1日10分間マッサージガンを使用すると、体の快適さと動きが向上する、と同氏は話す。

どのヘッド（先端部）を使用してよいかわからない場合は、ほぐしたい筋肉が大きいほど大きいヘッドを使用するとよい、とグレアム・ブレイディ氏は説明する。 ヘッドが小さいほど、よりピンポイントでマッサージを行うことが可能だ。 また同氏は、痛みを避けるためには、まずは大きめのヘッドから試し、どの程度まで耐えられるかを確認してから小さめのものを検討するよう勧めている。