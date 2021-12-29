ヴィンヤサヨガを試すべき理由

ケストによれば、一般的に、ヴィンヤサヨガは誰にとっても安全で効果的だそうだ。 「呼吸さえできれば、ヨガはできますよ」と彼は続ける。 特にリラックスするのが苦手な人や大きなストレスを抱えている人には効果抜群だ。

「ヴィンヤサヨガは、考え過ぎの状態から抜け出し、身体に意識を向ける手助けをする効果が高いので、特に神経質な性格（タイプA行動パターン）の人にはメリットが大きい」とケストは語る。

ただし、持病があったり、ケガの回復期でエクササイズに身体を慣らそうとしたりしている人は、新しいワークアウトルーティンを始める前にかかりつけ医と相談するのを忘れずに。 ヴィンヤサヨガに精通した認定ヨガインストラクターに習えば、姿勢やシークエンスが難し過ぎると感じたり、痛みや不快感を覚えたりしても修正してもらえる。

ヨガは、ベテランのアスリートにとって、高負荷でより強度の高いワークアウトの良い息抜きにもなる。 フィットネス初心者や低負荷エクササイズを好む人にとっては、ヨガは関節に負担がかからない、自重を利用した素晴らしいカーディオワークアウトだ。 また、ヴィンヤサフローヨガは、他のさまざまなフィットネスプログラムを補完する役割も果たす。

初心者にとって最も重要なことは、ヴィンヤサフローヨガなどのヨガエクササイズを新しく始めるときにオープンマインドでいることだ。

ケストは言う。「いろいろと考えずに、ただ頭を空っぽにして来てほしい。 火の中にただ身を投じるのが一番いいということもあります。 人生に準備は必要ありません。ヴィンヤサヨガは生命のダンスです。 結局のところ、ヴィンヤサヨガにとって一番大切なのは呼吸の練習で、他のことはすべてオマケのようなものです」