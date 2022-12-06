ウエイトリフティングの始め方をトレーナーが解説

ウェイトを握る前に、認定トレーナー、スポーツパフォーマンスコーチ、理学療法士など、動作をチェックしてくれる専門家への相談を検討しよう。 初期の段階で、過去または現在のけがの状況や、そのけがに関連する傷みについて相談できる。 動作のチェックは、トレーナーがあなたの運動パターンを把握する手段としても有効だ。 さらに、筋肉のアンバランス、機能が優れた筋群、筋力強化の効果が現れそうな部位、そして特に注意を要する部位に着目するきっかけにもなる。

「自分の体で何が起きているのかを正確に把握すれば、少しはけがを予防しやすくなるでしょう」とヘンウッドは話す。 パーソナルトレーナーに協力してもらえば、体の仕組みをより深く理解できるというわけだ。 以前は自分の限界を低く見積もり、不可能だと思っていた運動が、実はできるということに気づく場合もある。 トレーナーに予算を割けないという場合は、YouTubeやInstagramといったプラットフォームで、動作を自分でチェックする（誰かの手助けが必要な場合もある）さまざまな方法を探すとよい。いずれにせよ、まずはトレーナーを探してみよう。

トレーナーを探す際は、認定機関による資格を得ているかどうかを確認すること。 また、自分が希望するタイプのウェイトリフティングを専門にしているトレーナーを探すことも大事だ。 判断しかねる場合は、候補になったトレーナーに面談が可能かどうか尋ねよう。面談が可能であれば、トレーニングスタイルや考え方について詳しく聞き、どんなトレーナーであるかを把握した上で、指導に関して不明点があれば質問できる。 さらに、フォームを調整したり、ウェイトリフティングの際に合図を出したりとフィードバックを与えてくれるトレーナーは、良いトレーナーだと言えるだろう。