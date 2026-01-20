ハードなワークアウト後の筋肉痛を和らげる方法をエキスパートが解説

筋肉痛を抑えるために、ワークアウト後にフォームローラーを使う人もいるだろうが、この有効性は研究で完全に裏付けられているわけではないと語るのは、リン・ミラー博士。理学療法士であり、ノースカロライナ州のウィンストン・セーラム大学で理学療法学科長を務めている。

「エクササイズ後のフォームローラーの使用が、筋肉の成長の一部である通常の治癒過程に影響を与えたり、痛みを軽減してパフォーマンス向上を促進したりするという推測を裏付けるような研究は全く存在しません」と博士は言う。

だからといって、フォームローラーをただの流行と片づけるわけにもいかない。2021年の『Journal of Sports Science & Medicine』に掲載された研究では、ワークアウト前にローラーとダイナミックストレッチを併用すれば、とくに可動域の面で著しい回復効果が得られることが明らかになった。メイヨークリニックによれば、これは筋膜リリースという現象が促されるためだという。つまり、筋肉と関節の周囲を覆っている固い膜の弾性が向上するのだ。こうなると、体を動かす際の制約は小さくなる。