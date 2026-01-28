ワークアウト前にぴったりの8種類のウォームアップエクササイズ

「ワークアウト前のウォームアップは、筋肉や関節、肺、さらには神経系まで、身体のあらゆる部分を準備させます」とハンナ・カーニー（理学療法士、理学療法博士号）は言う。「ウォームアップは、有酸素運動、筋力トレーニング、機能的な動きのいずれであっても、これから行うワークアウトの土台を作る役割を果たします」。

生理学的には、特にダイナミック（動的）ウォームアップによって筋肉の温度が上がり、柔軟性が向上してこわばりが軽減される。研究によれば、温まった筋肉はこわばりが少なく、動きに対してより適応しやすいことがわかっており、これがパフォーマンス向上やケガのリスクの低減につながる。

また、ウォームアップによって運動中に使う筋肉への酸素豊富な血流が増え、より負荷の高い動きに身体と意識を整えることができる、とジョーイ・マスリ（理学療法士、理学療法博士、整形理学療法認定士、認定ストレングス＆コンディショニング スペシャリスト）は説明する。