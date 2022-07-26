プッシュプルワークアウトとは？ エキスパートが解説

「どんなトレーニングプログラムに取り組むにしろ、ワークアウトには、さまざまな方向への動きを取り入れましょう。 一方向の運動だけだと、ワンパターンの動きしか強化できなくなってしまいます。それに私たちの体は非常にダイナミックにできています。多様な方法でトレーニングし、鍛える必要があるのです」そう語るのは、理学療法博士でランニングコーチのカーリー・グラハム・ブレディ。ニューヨーク州ロチェスターにあるOn Track Physical Therapy and Performanceのオーナーでもある。

日常生活での動きを思い出してみよう。しゃがんで地面にある物を拾い上げたり、腕を伸ばして棚の中の物を取ったり、体をねじって自動車の後部座席にある物をつかんだり。多様なパターンの動きが含まれている。 トレーニングプログラムにプッシュプルエクササイズを組み込むべき理由はもう1つある。 筋力のアンバランスや差異への対処に役立つのだ。

さらに、「ワークアウトプログラムでプッシュとプルの2つの概念を区別することで、休息と回復の時間を十分に組み込み、エクササイズの日に最大限の力を発揮できるよう、ルーティンを適切に設定するピリオダイゼーションが可能になります」とパンチャルは語る。 『International Journal of Sports Physical Therapy』に掲載された2015年の研究論文によると、「ピリオダイゼーションは、筋肉の適応を促し、オーバートレーニング症候群の発症を防ぐために、トレーニングの内容（強度、セットの長さ、繰り返しの回数）を期間で分けて調整する方法」と定義される。

2つの運動パターンをトレーニングのルーティンに組み込めば、ワークアウトを行う時間と、休息して回復を促す時間を最適に設定できるうえ、週に2回、各パターンの運動で前述の筋群を鍛えられるとパンチャルは語る。 これらの筋群を、週2回鍛えることをパンチャルが推奨する理由は、週2回なら、回復に十分な時間を、負荷をかけた筋肉に与えられるからだ。週1回では何らかの効果が出るには不十分で、週3回だと回復のための時間が十分に取れなくなる可能性がある。

適切なピリオダイゼーションと、自分のライフスタイルや目標にふさわしいスケジュールを設定すれば、オーバートレーニングを防いで、プッシュプルエクササイズをルーティンに組み込めるはず（コアエクササイズもお忘れなく）。それによって、けがのリスクを減らし、結果を最大限に高めることにつながると、パンチャルは語る。

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