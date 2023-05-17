パーソナルトレーナーおすすめの初心者向けワークアウトルーティン

この初心者向けの30～50分のワークアウトでは、可動域の改善、体幹の強化、上半身と下半身の筋力強化はもちろん、心臓血管機能の向上も可能だ。 このワークアウトは、シンプルさと効率性を念頭に置いて考案されている。 注：ここで紹介するサーキットをこなすには、ジムに行くか、自宅で設備を整える必要がある。 このサーキットは週に1～3回行い、サーキットを行う日の間に少なくとも1日休養日を挟むことを考慮してほしい。

必要なもの：

マット

ベンチ

ダンベル1組（または2組）

それでは、ワークアウトの内容を見てみよう。

ウォームアップの後、1つのサーキットとして5種類のエクササイズを行う。 スクワット、ブリッジ、プッシュ、プルの後、短時間のコンディショニングを行い、心臓血管や心肺の機能を強化する。

最初は2回を目標に、ラウンドの間に90秒の休息をとりながら、サーキットを繰り返す。 それぞれの動作の間は必要な分だけ休むようにする。ただし、休息がもっと必要な場合は、無理せず休むこと。 エクササイズに慣れてくれば、セット数を増やそうという意欲が湧いてくるかもしれない。

新しいワークアウトを始める前は、必ず医師または関連する医療専門家に相談してほしい。 特に、基礎疾患や筋骨格痛など、特定の動作を安全に行うことを妨げる可能性のある健康上の問題がある場合は必ず相談しよう。