デッドリフトのメリットをエキスパートが解説

ジムの中を歩いていると、バーベルやダンベル、ケトルベルを下腹部に向けて引き上げるアスリートを目にすることがあるだろう。 好奇心をそそるこの運動こそ、 デッドリフトだ。

このエクササイズは、あらゆる筋力トレーニングに欠かせない運動だと話すのは、CrossFitレベル1トレーナーのメーガン・デイリー。

「デッドリフトは筋力を鍛える基礎的な運動です。 それに、驚くほど機能的。 デッドリフトをアレンジしたエクササイズをクライアント向けのプログラムに組み込まない理由などありません」

「機能的」とされるエクササイズは、ワークアウト（ランニングなど）や日常生活での動き（ガレージで重い道具箱を持ち上げるときなど）を含め、エクササイズ以外のさまざまな動きを向上させる効果がある。

デイリーによると、ローマニアンデッドリフト、伝統的なバーベルデッドリフト、スモウデッドリフトなど、数種のバリエーションがあるデッドリフトは、ポステリアチェーンを鍛えるエクササイズ。つまり、ハムストリングや大臀筋など背面の筋肉をターゲットにする。

米国運動協議会（American Council on Exercise）では、ポステリアチェーンのトレーニングを、筋力、パワー、姿勢、柔軟性のすべてを改善できる大切な運動だと説明している （スクワットもポステリアチェーンのトレーニングに含まれる）。 米国運動協議会によれば、正しいフォームでデッドリフトに取り組むと、筋肉の収縮と弛緩が「鎖（チェーン）のように」調和するという。

また、デッドリフトの動きでは、下半身だけではなく、ポステリアチェーンに関連する多くの筋肉を使うため、なおのこと効果が高いとデイリーは話す。 「デッドリフトで筋力がつくほど体が整い、筋疲労を起こさずに一日中活動できるようになります」

エキスパートが解説する、デッドリフトに期待できる6つのメリットをチェックしよう。

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