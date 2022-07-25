フォームローラーとは？どうやって使うの？

フォームローラーをウォーミングアップルーティンの一部として使用するのは効果的だが、ワークアウト後のリカバリー目的で使用しても意味がないことが、『Frontiers in Physiology』に掲載された2019年のメタ分析によって明らかになっている。

フォームローラーを使えば筋肉に乳酸が溜まるのを防ぐことができ、それによってリカバリーが早まると広く信じられている。 問題は、この説を裏付ける証拠がないことだと、ウィンストン・セーラム大学の理学療法学部の学長で理学療法士のリン・ミラー博士は指摘する。

「エクササイズ後のフォームローラーの使用が、筋肉の成長の一部である通常の治癒過程に影響を与えたり、痛みを軽減してパフォーマンス向上を促進したりするという推測を裏付けるような研究は全く存在しません」と博士は言う。 「実のところ、治癒過程を変化させようにも私たちの力では限界があるのです」

では、フォームローラーを使用するタイミングはエクササイズ前がベストなのだろうか？ エクササイズの前にフォームローラーを使うことにはいくつかのメリットがある。そう説明するのは、理学療法士のダイアナ・ギャレット博士 （認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト=C.S.C.S有資格者）。州立セント・ジョンズ・ヘルスセンター・パフォーマンス・セラピーで外来患者のリハビリテーション部門のマネージャーも務める人物だ。

「（運動と静止で構成される）ダイナミックストレッチ同様、フォームローラーを行うことで可動域や柔軟性が改善し、より高負荷のアクティビティに備えるよう体に合図を送ることができます」と博士は語る。 血流の増加も作用するので、筋肉だけではなく、神経や関節にも効果がある。

ダイナミックストレッチには、バスケットボール前のジャンプや、スプリント前の軽いジョギングやランジなど、これから行うアクティビティに似た動きが含まれる。ダイナミックストレッチと同じように、フォームローラーでもこれから使う筋肉に重点を置くべきだとギャレット博士は話す。 例えば、ランニングするときは大腿四頭筋、ハムストリング、ふくらはぎを丸める動きをすることで、走るのに必要な下半身の筋肉を目覚めさせることができる。

関連記事：インターバル走のメリット