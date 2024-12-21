コンパウンドエクササイズ：その特徴とやり方

コンパウンド種目（多関節運動）は、1つ以上の大きな筋肉領域と2つ以上の主要な関節を動かす運動のこと。そう説明するのは、理学修士号を持つエンヤ・シェンク （管理栄養士、認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト）だ。

特に効果的なコンパウンド種目（多関節運動）は、次のとおり。

スクワット

デッドリフト

ランジ

ステップアップ

プッシュアップ

チンアップ

グッドモーニング

ベンチプレス

オーバーヘッドプレス

ロウ

コンパウンド種目（多関節運動）は、アイソレーション種目（単関節運動）と対立する概念である。アイソレーション種目（単関節運動）は、小さめの筋肉領域に働きかけ、上腕、首、前腕、腰、下肢などの主要な関節を1つだけ使う運動だ。 その一例が、 上腕二頭筋を鍛えるバイセップカール。 肘だけを動かし、コンセントリック運動（カールアップで筋肉が縮む）とエキセントリック運動（最初のポジションに戻すことで筋肉が伸びる）の繰り返しによって上腕二頭筋が鍛えられる。

次に、バイセップカールのようなアイソレーション種目（単関節運動）と、オーバーヘッドプレスのようなコンパウンド種目（多関節運動）エクササイズを比較してみよう。 オーバーヘッドプレスは、両手にウェイトを1個ずつ持ち、肩の高さまで上げる。 そこからウェイトを頭上に押し上げ、最初の姿勢に戻る。この一連の動作で、肘と肩の関節が両方とも動いている。 この動作を完了するために肘と肩の関節を動かすので、その周囲の筋肉群の収縮が必要になる。

次に、アイソレーション種目（単関節運動）のバイセップカールと、コンパウンド種目（多関節運動）のデッドリフトを比較してみよう。

コンパウンド種目（多関節運動）の代表例が、デッドリフトだ。 「デッドリフトでは、体のあらゆる部分が鍛えられます。 特に背中の広背筋、ハムストリングや大臀筋などのポステリアチェーン、体幹、内転筋などです」と語るのは、クリス・トラヴィス（NASM認定パーソナルトレーナー）だ。 「デッドリフトでは、基本的に全身を意識する必要があります」

すべてのコンパウンド種目（多関節運動）が、全身をターゲットにしている訳ではない。そのなかでデッドリフトは、複数の筋肉と関節に働きかけないと正しく実践できない運動の好例だ。

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