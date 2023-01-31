自宅ワークアウトにおすすめのNikeギア

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自宅でのワークアウトに欠かせない必須アイテムをチェック。

最終更新日：2023年1月31日
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Nikeの自宅用ワークアウト器具を試す

自宅でできるワークアウトはバラエティ豊か。いつものルーティンで運動量を増やしたいときにもさっと取り入れられる。 しかも、ヨガや可動性を向上させる運動のような低負荷のワークアウトから、高負荷インターバルトレーニング（HIIT）や筋力トレーニングといった強度の高いものまで、ニーズに合わせて選べるのも魅力。

適切なウォームアップ（クールダウンやワークアウト後のケアも）はもちろん大事だが、ワークアウトの効果を最大限に高め、リカバリーを促進するには、適切な器具を用意する必要がある。 広さはさておきこれから自宅にジムを作ろうとする人にも、手持ちの器具をさらに充実させたいという人にも、おすすめの定番ワークアウトギアを紹介しよう。 どの器具も、可動性の向上や筋力トレーニング、リカバリーを意識したワークアウトルーティンで取り組む運動に特化したものだ。

（関連記事：ランニング前のウォームアップ方法をエキスパートが解説

Nikeのホームワークアウトギアをチェック

自宅ワークアウトにおすすめのNikeギア4選

  1. 1.Nikeのレジスタンスループ

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    従来のプラスチック製ミニバンドでは、トレーニング中の脚への締めつけ感が強すぎるか、頑丈さが物足りないと感じる場合は、代わりにレジスタンスループを使うことをおすすめする。 ウォームアップ中に使用してラテラルウォークのような運動の負荷を高めることも、ワークアウトの正しいフォームをキープするのに使うことも可能だ。 たとえば、スクワットをするときに使う場合は、大腿四頭筋の位置にレジスタンスループを着けるとよい。膝でバンドを押し広げるようにするのがポイントだ。

  2. 2.Nikeのリカバリーツール

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    フォームローラー、筋膜スクレイパー、マッサージスティックなど、リカバリーを促すツールは数多くある。 しかし、手が届きにくい部位や筋肉組織のより深い部分をケアしたい場合は（大腰筋リリースなど）、リカバリーボールのような小さく丸いものが必要だ。 リカバリーボールは、頭から足先まで硬くなった筋肉をほぐすのに使える。しかもコンパクトなサイズなので、比較的持ち運びやすい。

    ワークアウトの前後にリカバリーボールで足をほぐしてみよう。運動前に組織や腱の状態を整える効果や、運動後に血流を増やす効果が期待できる。

  3. 3.Nikeのレジスタンスバンド

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    レジスタンスバンドが役立つ器具であることは間違いない。場所を選ばず持ち運べ、屋外や自宅のほか、ホテルの部屋でもトレーニングに使える。 レジスタンスバンドを使って全身を鍛えるワークアウトを行うことも、下半身を鍛えるレジスタンスバンドワークアウトを取り入れてトレーニングを分割することも可能だ。 さらに、トレーニング方法をさまざまにアレンジして強度の高いワークアウトにチャレンジすることもできる。

    （関連記事：レジスタンスバンドを使った胸のエクササイズ：トレーナーおすすめの7選

  4. 4.ナイキ トレーニングマット 2.0

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    ヨガマットは、ヨガや、安定性や筋力が試されるピラティスのワークアウトのほか、リカバリーワークでも活躍する万能ツールだ。 ダウンドッグのようなポーズを行うとき、クッション性によって手首への負担が減るので、エネルギーをワークアウトにすべて注入できる。 トレーニングが終わった後は、簡単に丸めて片付けられる。

文：タマラ・プリジット

公開日：2023年1月25日

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