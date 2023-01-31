Nikeの自宅用ワークアウト器具を試す

自宅でできるワークアウトはバラエティ豊か。いつものルーティンで運動量を増やしたいときにもさっと取り入れられる。 しかも、ヨガや可動性を向上させる運動のような低負荷のワークアウトから、高負荷インターバルトレーニング（HIIT）や筋力トレーニングといった強度の高いものまで、ニーズに合わせて選べるのも魅力。

適切なウォームアップ（クールダウンやワークアウト後のケアも）はもちろん大事だが、ワークアウトの効果を最大限に高め、リカバリーを促進するには、適切な器具を用意する必要がある。 広さはさておきこれから自宅にジムを作ろうとする人にも、手持ちの器具をさらに充実させたいという人にも、おすすめの定番ワークアウトギアを紹介しよう。 どの器具も、可動性の向上や筋力トレーニング、リカバリーを意識したワークアウトルーティンで取り組む運動に特化したものだ。

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