Nikeおすすめのヨガマットについて知っておくべきこと

ナイキ マスタリー ヨガマットは、自宅、公園、スタジオなど、場所やヨガクラスのタイプを問わずサポート性に優れた土台となるようデザインされている。 厚さは5mmで、天然ゴムを使用しているため表面にグリップ性があり、滑らない。

防臭構造なので、ニオイを気にしなくて良いのも特長だ。 （注：ヨガマットのクリーニングをする際は、事前に必ずお手入れ方法をチェックしよう。 ナイキ マスタリー ヨガマットをきれいにするなら、部分洗いがベストだ。）

1.6kgの軽量構造で持ち運びやすく、 広げたときの寸法は69cm x 200cm。

リサイクル素材を20％以上使用しており、熱可塑性エラストマー（TPE）と石のような外観の天然ゴムを組み合わせている（ヨガマットに使用される一般的な素材については以下を参照）。 TPE素材で防臭性と軽さを追求しつつ、ひんやりとした手触りが持続する天然ゴムにより、抜群のグリップ性を実現したアイテムだ。

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