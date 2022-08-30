レジスタンスバンドを使った胸のエクササイズ：トレーナーおすすめの7選

ベンチプレスからプッシュアップまで、胸のエクササイズは豊富に存在する。 だが、そこにレジスタンスバンドを加えてみるのはどうだろうか。

全米スポーツ医学アカデミーによると、フリーウェイトやマシントレーニングと同様、レジスタンスバンドは筋肉の持久力、爆発力、バランス、柔軟性、可動性を向上させ、筋量と筋力を増大させる効果があるとされている。

「バンドは持ち運びしやすく軽量で、怪我のリスクを高めることなくエクササイズの強度を高めてくれます」と話すのはノーム・タミル（認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト）。「自重トレーニングにバンドを加えることで筋肉により多くの刺激を与えることができ、さらに体幹と安定性のどちらも鍛えることができます」

レジスタンスバンドは非常に万能で便利なエクササイズグッズだ。 筋力や筋量への効果を実感するためには、エクササイズの負荷を高めて難易度を上げる必要がある。

「バンドを使用すれば、可変性の負荷をかけることができます。つまり、動きの範囲の一方では強く負荷をかけ、反対側ではあまりかけないということができるのです」とNFPTの認定パーソナルトレーナーであるマシュー・フォルツァリアは説明する。 たとえばバンドを使用したベンチプレスでは、動作の最下部では負荷は最も低くなり、動作の最上部では負荷は最も高くなる。 「これは筋力や筋肉の爆発力を鍛えるには素晴らしい方法なのです」とフォルツァリアは話す。

レジスタンスバンドのメリットはこれだけではない。持ち運びやすいという点だけではなく、どんなエクササイズでも、どんな環境でも（工夫しなくてはならない場合もあるが）大抵は使用できるのだ。 ワークアウトの前後でもバンドは役に立つ。

「ストレッチを行ったり可動性を高めるのにもバンドは最適で、ウォームアップにも活用することができます」とフォルツァリアは述べている。 「バンドを使用すればエクササイズのバリエーションを増やすことができますし、準備も本当に簡単です」

レジスタンスバンドを使用した胸のエクササイズを取り入れる気になっただろうか？ タミルとフォルツァリアが紹介する以下のエクササイズを試してみよう。 「最大限の効果を得たいので、絶えず筋肉に負荷をかけ続けられるエクササイズを重視しています」とフォルツァリア。 「これらのエクササイズは胸のあらゆる角度に効果があります。さらにバンドをどこにも固定する必要はなく、自重のみで行えるので準備も簡単です」

レジスタンスバンドを使用した胸のワークアウトを完璧にこなすのであれば、全てのエクササイズを行おう。他の部位に加えて胸も鍛えたいという日には、エクササイズを2つ選んで行ってみよう。