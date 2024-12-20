スクワットで臀部は鍛えられる？

臀筋を動かすためには、予備刺激が重要になる。 2011年に発表された『Journal of Human Kinetics』誌の研究によれば、スクワット前にレジスタンスバンドを使ったウォームアップを行えば、筋力を高められることが明らかになっている。

レジスタンスバンドを使いながら、以下のエクササイズを25回数セットずつ、あるいは臀部が温まってきたと感じるまで行おう。

レジスタンスバンドのエアスクワット： 膝上にレジスタンスバンドを通し、レジスタンスバンドの負荷にあらがい続けながら、スクワットをする。

膝上にレジスタンスバンドを通し、レジスタンスバンドの負荷にあらがい続けながら、スクワットをする。 バンデッドヒップスラスト： がたがたと動かないベンチやソファー、椅子などにもたれかかる。 肩甲骨を椅子などに当てながら、膝を約45度の状態にしながら、足をしっかりと床につける。 両足を踏ん張り、お尻を浮かせながら、脚と胴体を地面と水平にする。 この時は必ず、首と胴体が一直線になるにしよう。 お尻からゆっくりと体を下ろす。

がたがたと動かないベンチやソファー、椅子などにもたれかかる。 肩甲骨を椅子などに当てながら、膝を約45度の状態にしながら、足をしっかりと床につける。 両足を踏ん張り、お尻を浮かせながら、脚と胴体を地面と水平にする。 この時は必ず、首と胴体が一直線になるにしよう。 お尻からゆっくりと体を下ろす。 グルートブリッジ：足を腰幅に広げて仰向けに横たわる。 かかとで床を軽く押しながら、上半身を床につけたまま骨盤を天井方向へ持ち上げる。 背骨が反りすぎないよう注意する。 一番上まで持ち上げたら、背中の一番上からお尻へと順番に、ゆっくりと体を下ろしていく。

クラムシェル：バンドを膝上に通す。 上腕に耳を乗せ横向きに寝る。腕の代わりに、首が楽になるような物を使ってもよい。 かかととお尻が真っすぐ並ぶようにしながら、膝が直角になるように両脚を曲げる。 下側の脚を床につけたまま、膝を直角に保ったまま、本を開くようなイメージで上側の脚を外へ開く。 上体が動きそうになるのを抑えながら、胴体を静止状態に保つようにしよう（手を胸の前に置いて行うとやりやすい）。