同僚におすすめのNikeのギフトアイデア

同僚に贈りたいNikeおすすめのギフト
購入ガイド
一緒に働くチームメイトに喜んでもらえる、Nikeおすすめのギフト7選をご紹介。
良い同僚に恵まれると、どんな仕事も楽しくなる。誕生日やホリデーシーズンにサプライズギフトを贈りたいなら、Nikeのアイテムがおすすめ。どんなタイプの同僚にも喜んでもらえるギフトが見つかるはずだ。
手頃な価格で買えるふわふわのソックスから心地良いセーターまで、同僚へのギフトをNikeでチェックしよう。
同僚に贈りたいNikeおすすめのギフト7選
1. コンピューターを長時間使用する人へのギフト：ブルーライトカットメガネ
Nike Blue Lightコレクションのメガネはレンズに上質なコーティングを施し、スマートフォン、ノートパソコンといったデバイスの画面から目に入るブルーライトの量を減少させる。長時間デバイスを使用する同僚への気遣いが伝わるギフトになるだろう。
2. 寒さが苦手な人へのギフト：Nike Sportswear Club Fleeceのセーター
Nike Sportswear Club Fleeceのセーターは抜群に快適な着心地。肌寒いオフィスで暖かく過ごしたい同僚にぴったりの贈り物だ。Sportswear Club Fleeceはカラーもスタイルも豊富で、パーカー、ジップアップ、クルーネックなどから選べる。
3. スポーツをよく話題にする人へのギフト：プロスポーツに関連するギア
プロチームや大学チームを熱心に応援しているスポーツ好きの同僚には、Nikeが提供するファン向けギアがおすすめ。さまざまなスポーツチームのカラーやロゴをデザインに取り入れたセーター、Tシャツ、キャップ、マフラーなど種類も豊富。
4. 昼休みにワークアウトを行う人へのギフト：Nikeのダッフルバッグ
Nikeのダッフルバッグは51リットルサイズまで展開しており、職場にもエクササイズのギアを持ってくる同僚に最適。特におすすめなのはナイキ Storm-FIT ADV ユーティリティ パワー ダッフルバッグ。防水素材を使用しているので雨の日もギアを守ってくれる。
5. 水分補給を重視する人へのギフト：Nikeのウォーターボトル
Nikeはさまざまなウォーターボトルをご用意。950mlのナイキ リチャージは真空断熱構造で、ナイキ 710ml TR ハイパー チャージはワークアウト前後にドリンクをミックスするシェイカーボトルとしても使える。Nikeのウォーターボトルをプレゼントすれば、仕事中もチームメイトは簡単に水分を補給できる。
6. カラフルで楽しいソックスを集めている同僚へのギフト：Nikeのソックス
ギフトの定番で、同僚へのプレゼントとしても人気が高いソックス。Nikeのソックスにはノーショウ、アンクル、クルーなど、さまざまな丈が揃っている。快適で、しかもスポーツに適した履き心地だ。ほとんどのアイテムで速乾性テクノロジーを採用しており、足をさらりとした状態にキープする。
7. どんな同僚にもおすすめのギフト：Nikeギフトカード
同僚がどんなギフトを欲しがっているか分からないなら、Nikeギフトカードを選べば間違いない。金額を指定して、郵送、対面、またはEメールでプレゼントしよう。