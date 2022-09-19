ランニング前のウォームアップ方法をエキスパートが解説

ランニングは体脂肪の燃焼効果が低いと見なされているが、実は全身のワークアウトであるとモリスは述べている。 また、言うまでもなく、体幹で安定性を維持してバランスをとるのだと付け加える。

このような理由から、以下に紹介する動的なウォームアップを行うことをモリスは推奨している。 ランニングの場合は、軽いジョギングなどと、腰、脚、大臀筋、体幹をターゲットとした動き。

例：

ほかにも、 ノルディックハムストリングエクササイズがある。 2019年発行の『British Journal of Sports Medicine』に掲載され、およそ8,500人のアスリートとけが予防方法を取り上げた研究レビューによると、このエクササイズによってハムストリングのけがが半分に減少した。

アイルランドに拠点を置く同調査の主任研究員で理学療法士でもあるニコル・バン・ダイク博士は、シンプルな動きのエクササイズで、両脚を固定して楽にひざをつける場所さえあれば、どこででもできると述べている。

方法は次のとおり。

まず、両足首を固定した状態でひざをつく。両脚をバーなどの下に置くか、ランニング仲間に押さえてもらうといい。 次に、背中を伸ばしたままできるだけゆっくり前傾する。両腕は組んで身体の方に寄せる。通常は、両手首を胸の前で交差させる。 身体を支えられる限界まで前傾したら、コントロールしながら身体を前に倒し、床や地面に両手をついて受け止める。

「ランニングのパフォーマンスには多くの要素が関わっていますが、実は、ランニングの良し悪しはハムストリングによるところが大きいのです」と博士は語る。 「このようなエクササイズを数分間行うことでけがを予防できます。だから、ウォームアップが重要になります」

フォームローラーをウォームアップに取り入れることもできる。 フォームローリングは筋肉の血流を増加させて炎症のリスクを低減することが、研究によって示唆されている。 フォームローリングのメリットをすべて享受するための秘訣は、エクササイズの前に行うことだ。