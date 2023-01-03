ヨガブロックの使い方：おすすめの5ポーズ

ヨガは、体の声を聴き、体の状態に合わせて動くアクティビティだ。 逆転のポーズをする気分になれない日は、 穏やかなチャイルドポーズに身をゆだね、 ハムストリングのストレッチをきついと感じるときは、 楽な姿勢に調整する。

ヨガのセッションを自分なりに調整し、効果を最大限に高める方法の一つは、ヨガブロックなどの補助器具を使うことだと話すのは、クリパルヨガ教師のロビン・ガイヤールだ。

「ヨガブロックは、とても効果的なヨガの補助器具です。接地面を上げることで体の構造上正しい姿勢が取りやすくなり、太ももに挟めば深層筋を鍛えられ、骨盤底筋や腰、コアの支えになります」

つまり、ヨガブロックを使うことで、ポーズを取りながら床に手足を伸ばすときに、姿勢を崩したり無理に伸ばしたりせずに望ましい角度でのストレッチが可能になるのだ。

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