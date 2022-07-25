3つの簡単な方法でオリジナルのHIITワークアウトを作成

自分だけのHIITワークアウトは比較的シンプルに組み立てることができる。 これを「自制心と集中力が求められる課題の実行だ」と説明するのは、ACE認定パーソナルトレーナーのトーマス・ロー。サンアントニオにあるHIITワークアウト専門のスタジオ、Local Moves Studio所属のトレーナーだ。 成功を導く手段の一つとしては、好きなエクササイズだけでプランを組めばよいという。

たとえば、縄跳びが好きだと言うローは、3分間縄跳びをしてから休憩するか、プッシュアップやプランクといった負荷の低いローインパクトエクササイズを行う。 彼はこのパターンを30分にわたって繰り返す日もある。 メインのエクササイズを縄跳びに決めておき、その他の時間に別のオプションを加えて、気分を変えるのだ。

ローによると、負荷の高さによって非常に効率的なワークアウトができるため、20-30分しかなくても、時間を有効に使った気分になれるとのこと。

定番のHIITワークアウトには、ほかに次のようなものがある。

バーピー

ジャンプスクワット

メディシンボールスラム

ボックスジャンプ

ジャンピングジャック

ハイニー

これらはすべてハイインパクトの運動だが、医師からの勧めがあった場合は特に、ローインパクトの運動を選んでもよい。エクササイズプログラムを開始するときは、加える負荷を制限する必要がないかどうか、あらかじめ医師に相談するようにしよう。 ローインパクトの運動には、次のようなものがある。

マウンテンクライマー

スクワット

ケトルベルスイング

プッシュアップ

オルタネイティングランジ

プランクショルダータップ

「ワークアウトを組み合わせるときは、切り替え時の行程を把握できるよう、軽めに通して行ってみるとよい」と語るのは、ミネアポリスにあるFit Studioのオーナーで、認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト（C.S.C.S.）の有資格者でもあるアーロン・レーベンタール。 たとえば、プランクジャックからマウンテンクライマーへの移行はとても簡単だが、メディシンボールスラムからケトルベルスウィングに切り替えようとすると、器具を変えなければならない。事前に準備していなければ、器具の持ち替えで休憩時間が削られかねない。

レーベンタールはこう話す。「古くから言われているように、最適なトレーニングとは自分が実践できるもののことを指します。 インターバルトレーニングでは、最適な運動の組み合わせに加え、運動と休憩時間の最適なバランスを見つけることが重要。ハードだと感じて次のワークアウトが嫌にならないようなプログラムを組み立てましょう。 そうしないとやる気をなくしてしまいます」。

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