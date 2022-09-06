旅行中にホテルの部屋でできるHIITワークアウトのやり方

使用する筋肉：ハムストリング、臀筋、体幹

効果：一日の大半を空港や車内で過ごす旅行者が、凝り固まったヒップをほぐすために役立つ（マシーニー談）。

やり方：

仰向けになって両手を横に置き、手のひらを床につける。 膝を曲げ、足をお尻から約15cmの位置に置く。 手のひらで床を押し、不快感が生じない程度にヒップを上げて床から離す。 不快にならない程度にあごと胸を引き寄せる。 臀筋を引き締める。 これでブリッジの姿勢ができあがる。 このブリッジの姿勢から、左脚を宙に上げてまっすぐ伸ばす。 手のひらで床を押して体を安定させ、バランスをとりながらゆっくりとヒップを床に向かって下げる。 床にぎりぎり触れない高さまで下げて、臀筋を引き締め、体幹に力を入れ、ヒップを再び上げる。その際、左脚は伸ばしたままにする。 これを8～12回繰り返す。 脚を入れ替えて、同じ動作を繰り返す。 セットの合間に30～60秒の休憩をとり、片脚2～3セットずつ行う。

負荷を小さくする方法：片脚を伸ばす行程を省き、ブリッジの姿勢になるまでを8～12回行う。

負荷を大きくする方法：完全な仰向けではなく、椅子やベッドの端で肩甲骨を支え、上半身を起こして行う。 また、ヒップを上げる際に重いもの（大きな本など）を太ももの上に置いてもよい。