高強度ワークアウトにぴったりのNikeギフト

クロスフィットにぴったりのNikeギフト
購入ガイド
このガイドを参考に、クロスフィットに取り組むあらゆるレベルのアスリートにぴったりのギフトを選ぼう。
クロスフィット初心者であれ、近所のジムの常連であれ、全身を鍛えるクロスフィットトレーニングに取り組むアスリートに、高性能を誇るNikeのアクセサリーやシューズ、アパレルをプレゼントしよう。毎日のワークアウトのレベルアップに役立つはず。
安定性を追求して作られたグリップ性の高いトレーニングシューズから、速乾性の高いアパレルやリカバリーを促すツールまで、高強度ワークアウトをサポートするギフトアイテムをご紹介。
クロスフィットに役立つNikeのギフトアイテム8選をチェックしよう。
クロスフィットアスリートに贈りたいNikeギフト8選
1. Nikeのトレーニングシューズ
クロスフィットアスリートなら誰でも、安定感があってサポート性の高いシューズの重要性はよくわかっているはず。 毎日のワークアウトで多方向へのさまざまな運動をこなす必要があるため、前方への動きを意図して作られたランニングシューズでは不十分なのだ。
Nikeは数々のトレーニングシューズを取り揃えている。 グリップやトラクションを発揮してスリップや転倒を防ぎ、激しい動きに対応する耐久性を備えたNikeのトレーニングシューズは、軽い履き心地で足をしっかりサポートしてくれる。
Nikeおすすめのクロスフィット用シューズには、しっかりグリップするラバートレッド、反発力の高いミッドソールのクッショニング、幅広のフラットなヒールといった特長がある。これらを備えたナイキ メトコンシリーズのシューズなら、クロスフィット愛好家にぴったりのギフトになるだろう。
ナイキ メトコン トレーニングシューズのフラットな靴底により、ウェイトリフティングの際に安定した姿勢をキープできる。また、ラバーアウトソールはロープクライミングでトラクションを発揮。 シューズ全体に配した軽量のメッシュ素材は通気性をもたらし、風を通し続ける。 さらに、ナイキ メトコン 9では、かかと部分に旧バージョンよりも大きなHyperliftプレートを内蔵。ハードなワークアウトでも抜群の安定感を発揮する。
2. Nikeのソックス
Nikeのソックスは誰にでも喜ばれるアイテム。クロスフィットに取り組むアスリートならなおのこと重宝するはず。 ノーショウ、アンクル、クルーの丈のオプションがあるが、デッドリフトなどを行うときにバーベルがすねに直接当たるのを防ぐために、もっと高い位置までカバーするソックスを選ぶ人もいる。
Nikeのトレーニングソックスは、通気性の高い速乾素材を使用。足を涼しくさらりとした状態に保てるので、ワークアウト後に汗で湿っぽくなる不快感を防止できる。 また、足裏の軽量パッドがボックスジャンプなどを行う際の衝撃を吸収。
定番のホワイトから大胆なパターンをあしらったデザインまで、あらゆるクロスフィット愛好家のスタイルにマッチするNikeソックスが揃っている。
3. Nikeのスライド
トレーニングシューズをベストな状態に保つ方法の一つは、ワークアウトの時だけそのシューズを履くようにすることだ。 クロスフィットマニアに、ジムへの行き帰りに履けるNikeのサンダルやスライドをプレゼントしよう。 快適なスリッパやスライドは、ワークアウトの合間に足を休ませるのにも役立つ。
Nike Airテクノロジーを搭載したスライドは、抜群に快適なクッショニングを発揮し、足をしっかりサポートしてくれる。 暖かいフリースの裏地付きのものは寒い時期にも対応。 シンプルなものを贈りたいなら、着脱が楽なフリップフロップを選べばきっと喜ばれるはずだ。
4. Nike Proのワークアウト用アパレル
Nike Proのトレーニングアパレルは、ジムでのレベルの高いスポーツパフォーマンスをサポートするデザイン。 ショートパンツやレギンス、タンクトップから保温性の高いインナーまで、このコレクションは、あらゆる気候やワークアウトスタイルに対応する速乾性に優れたトレーニングアパレルの宝庫だ。
5. Nikeのウォーターボトル
Nikeのウォーターボトルは、価格が手ごろでクロスフィット愛好家の役に立つギフトアイテム。 飲み物を一日中保冷できるステンレススチール製のものを選ぼう。 加えて耐久性の高い素材のボトルなら、倒れてもジムバッグに投げ入れても、ひびが入ったりこぼれたりする心配は無用。
Nikeは、休憩時間にすばやく水分補給できるスクイズボトルも用意している。 押し上げ式の蓋付きで密封できる設計なので、漏れたりこぼれたりすることがない。 長いセッションに参加する人や、暑い環境でワークアウトに励む人に贈るなら、約1.9Lの大型ジャグがおすすめだ。
6. Nikeのジムバッグ
ギアの整理に役立つNikeのジムバッグを大切な人に贈ろう。 複数のポケットを装備したバックパックやダッフルバッグは、縄跳びからワークアウト後に着替える清潔な衣類まで、あらゆるアイテムの収納に便利。 さまざまなポケットを備えた丈夫なバッグは、きれいなギアと汗で汚れたワークアウト後のアイテムを分けて収納できる。
（関連記事：ジムバッグに忍ばせておくべきNikeの必須13アイテム）
7. Nikeのスポーツブラ
定番のレーサーバックデザインからハイネックスタイル、前面留めのブラまで、クロスフィットのような高強度ワークアウトに最適なミディアムサポートとハイサポートのNikeスポーツブラは豊富にある。
クロスフィット用ブラに、速乾素材は必須。Nike Dri-FITテクノロジーを搭載したスタイルを選ぼう。 ハイサポートスタイルなら、ナイキ アルファ ブラがおすすめ。 パッド、調節可能なストラップ、内蔵カップを備えたこのスポーツブラは、ぴったりの快適なフィット感にカスタマイズできる。
定番のナイキ スウッシュのような、ミディアムサポートとハイサポートの両方のスタイルが選べるブラもおすすめだ。 タイトな着圧感で幅広のストラップを備え、縫い目がフラットなデザイン。ハイサポートのスウッシュ ブラは、しっかりとしたサポート性と調節可能なバンドでバストを固定する。
（関連記事：自分に合ったNikeスポーツブラの見つけ方）
8. Nikeのギフトカード
ギフト選びに迷った場合は、確実に喜ばれるギフトカードを贈ろう。 時間がないときや何を選べばよいかわからない場合に最適。ギフトカードを受け取ったクロスフィット愛好家が、間違いなく自分にぴったりのアイテムを選べる。 NikeギフトカードはEメールや郵送、手渡しでプレゼントできる。
文：エミリー・ディヌッツオ