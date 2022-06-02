エキスパートが伝授する、自分のフローを見つけるための5つのヒント

回顧録をむさぼり読んだり、波に乗ったりして、活動に没頭しているときは、長いTo-Doリストや日常の悩み、そして携帯電話のことさえ忘れてしまう。まるで魔法にかかったようだ。しかし実際に経験しているのは、「フロー」という非常に現実的な心理状態だ。スポーツスキルや運動能力など集中力を要するものは、勢いが真の成長を促進する。この勢いを生む秘訣こそが「フロー」なのだ。



フローとは、内容にかかわらず取り組んでいることと完全に一体化している状態のこと。「その瞬間に完全に没入している状態、と定義できます」と説明するのは、フロリダ州ボカラトンの認定心理学者、モーガン・レヴィ博士。ストレス、不安、燃え尽き症候群を専門とする学者だ。「まるで、自分の行動と自己認識の融合を体験しているようなもの」で、私たちの多くがほとんどの時間を、これとは真逆の状態で過ごしている、と彼女は指摘する。



自分の精神状態を、ノートパソコンやスマホに例えるとわかりやすい。「デバイスの速度低下の原因となる、たくさんのタブやアプリを同時に開いていることが多い、」と説明するのは、バンクーバーの心理学者で『How to Be Miserable In Your Twenties』の著者でもあるランディ・パターソン博士。しかし、フロー状態にあるデバイスは、容量のほとんどを1つの高機能アプリの実行に費やし、最高の状態で動作する。



専門家たちは、少し努力すれば、意図的に、しかも頻繁に、フロー状態に到達できると考えている。そしてそれは、絶え間ない成長を促すものとなる。