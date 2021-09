エキスパートが伝授する、自分のフローを見つけるための5つのヒント

回顧録をむさぼり読んだり、波に乗ったりし、活動に没頭しているときは、長いToDoリストや日常の悩み、そして携帯電話のことさえ忘れてしまう。まるで魔法にかかったようだ。しかし実際に経験しているのは、「フロー」という非常に現実的な心理状態だ。



フローとは、何をしていても完全にそれと一体化している状態のこと。「今この瞬間に、完全に没入している状態だと定義できます」と説明するのは、フロリダ州ボカラトンの認定心理学者で、ストレス、不安、燃え尽き症候群を専門とするモーガン・レヴィ博士だ。「まるで、自分の行動と自己認識の融合を体験しているようなものです」と彼女は言う。私たちの多くは、ほとんどの時間、無数のさまざまなことが頭の中を駆け巡り、それがストレスになっているが、それとは正反対の状態だと彼女は指摘する。



自分の心をノートパソコンやスマホに例えるとわかりやすい。「ほとんどの時間、たくさんのウィンドウやアプリを同時に開いているので、デバイスの速度が遅くなる」と説明するのは、バンクーバーの心理学者で『How to Be Miserable In Your Twenties』の著者でもあるランディ・パターソン博士。しかし、フローの状態なら、デバイスはより多くの容量を費やして高機能なアプリを1つだけ実行するため、最高の状態で作動する。



専門家たちは、わずかな努力で意図的にフローの状態に到達することができると言う。それも頻繁に。