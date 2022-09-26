Nikeおすすめのラクロスギア

Nikeがおすすめするラクロスギア
購入ガイド
プロのようなプレー（とスタイル）を実現するNikeおすすめのラクロスギアを紹介。
ラクロスとは、スピードと敏捷性、高度なスティック操作、状況に応じた判断を徹底的に追求し、組み合わせたスポーツだ。 フィールドでプレーヤーが最高のパフォーマンスを発揮するには、トップクラスの器具、フットウェア、アパレル、アクセサリーが欠かせない。
Nikeのラクロスギアはオールシーズン、高性能の最先端テクノロジーと優れた耐久性でプレーヤーをサポート。人気の高いマストアイテムをチェックしよう。
Nikeがおすすめするラクロスギア
1. Nikeのラクロススティック
まず、ラクロスはスティックがないとプレーできない。 Nikeのメンズラクロススティックは、深く高性能なメッシュポケットを備え、高い位置で絞られたデザインで精度を高めている。さらに、その形状はグラウンドボールをすくい上げるのに最適化されている。 ヘッドとスティックは別々でも、セットでも購入できる。
ウィメンズのナイキ ルナ 2 ラクロススティックは、グラウンドボールのプレーに最適なスクープとショルダーのデザインが特徴。また、絞られた形状により、プレーヤーはフィールドの地面を動き回りながらボールを簡単にキープできる。
2. Nikeのラクロスバックパック
試合終了後、スティックはNikeのラクロスバックパックにストラップで固定すればOK。ギアをすべて収納できる大きなコンパートメントは耐久性に優れた素材を使用しているので、アイテムを濡らさずに済む。 スティック用ストラップにより、すべての器具を運ぶのが簡単になる。
3. Nikeのラクロスシューズ
Nikeのラクロス スパイクシューズは、あらゆるサーフェスとプレーヤーをサポートするようにデザインされている。 ロートップとハイトップの天然芝用スパイク、スタッズの位置を調節できるターフシューズ、ユースと大人向けのサイズ展開で、ラクロスのゲームの多様なニーズに対応している。
どのシューズも安定性に優れた構造なので、スタート、ストップ、カットで思い切ったプレーが可能だ。 スパイクのシュータンには滑りを防止するテクノロジーを施し、さらに、ミッドソールのすぐ下にはNike Reactフォームを配置。 足裏のスタッズの圧力を和らげている。
4. Nikeのコンプレッションショートパンツとブラ
パフォーマンスに優れたウェアを着て試合に臨むには、適切な下着選びから始めよう。 Nikeのスポーツブラとコンプレッションギアは、抜群のサポート性能を提供し、速乾性に優れた素材により涼しさが持続する。
スポーツブラは、ミディアムサポートかハイサポートのタイプがおすすめ。適度な着圧感で（ただし窮屈ではない）、プレーの間、胸の動きを最小限にとどめてくれる。 調整可能なストラップで、自分だけのフィット感を見つけることも可能だ。
（関連記事：Nikeのハイサポートスポーツブラを試すならこちらがおすすめ）
コンプレッションショートパンツについては、Nike Dri-FITのスタイルを試してほしい。軽く滑らかで、速乾性に優れた素材がすばやく汗を蒸発させる。 メンズのアイテムには、前面のダブルレイヤーメッシュのマチで通気性を強化しているものもある。
5. Nikeのラクロスシャツ
ラクロスを愛する人々のために、Nikeは、ゲームへの情熱を表現するアパレルを提供している。 トレーニング、練習、そして友達と遊びに出かけるときも、NikeのTシャツやロングスリーブシャツでラクロスをアピールしよう。 速乾性の高いNike Dri-FITテクノロジーを取り入れたスタイルもいくつかあり、フィールドやサイドラインで着用できる。コットン100％のアイテムもあり、こちらは普段使いに最適だ。
6. Nikeのラクロスショートパンツ
Nikeのラクロスショートパンツはストレッチの効いた着用感で優れた通気性を発揮。プレーヤーは、フィールドで自由に動き、さらりと涼しい状態をキープできる。 ルーズフィットのショートパンツはゆったりとした着用感で、スプリントやカットの瞬間にすばやく動くことが可能。 メッシュ状のテクスチャーは快適で軽やかな肌触りを実現し、伸縮性のあるウエストバンドとドローコードで好みのフィット感に調節できる。
7. Nikeのラクロスパーカー
ウォームアップやクールダウンで着る、抜群に快適なレイヤーを探しているなら、ナイキ クラブ フリース ラクロスパーカーがおすすめだ。 ナイキ クラブ フリースはNikeベストセラーのフリース素材で高い人気を誇る。 起毛素材は抜群に柔らかく暖かい肌触りで、寒い季節に最適だ。
文：グレッグ・プレスト