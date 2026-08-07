Todo sobre hacer ejercicio en los días de regla

Respuestas a lo que no preguntas
Dar el pecho, ponerse un sujetador debajo de otro y hacer ejercicio cuando tienes la regla.
Te damos la bienvenida a nuestra sección, donde tenemos la respuesta a lo que nunca te has atrevido a preguntar sobre el pecho, los sujetadores deportivos y el ejercicio.
Hoy queremos dirigirnos a todas y cada una de vosotras. Queremos aseguramos de que hagas ejercicio y uses el sujetador deportivo adecuado tanto si das el pecho como si tienes la regla o en cualquier otra situación. Responderemos a las siguientes preguntas:
- ¿Puedo usar un sujetador deportivo si doy el pecho?
- ¿Debería ponerme dos sujetadores para hacer ejercicio?
- ¿Cómo puedo hacer ejercicio cuando tengo la regla?
1. ¿Puedo usar un sujetador deportivo si doy el pecho?
¡Un sí rotundo! Cuando das el pecho, las dos cosas clave que necesitas en un sujetador es que te aporte comodidad y te permita un acceso fácil durante las tomas del bebé.
El sujetador Nike (M) Swoosh está creado especialmente para las madres. Su diseño cuenta con un tejido especial que controla la humedad y varias capas para que sea más fácil dar el pecho y usar el sacaleches. El cierre regulable se ajusta a los cambios de tamaño del pecho desde el embarazo hasta después del parto. También puedes probar el sujetador Indy Luxe. No es especial para madres, pero está diseñado para la máxima comodidad.
2. ¿Debería ponerme dos sujetadores para hacer ejercicio?
No lo hagas nunca. Si crees que tu sujetador deportivo no te sujeta el pecho lo suficiente, prueba con modelos y formas que ofrezcan más protección o que estén diseñados especialmente para evitar movimientos incómodos.
Con el sujetador deportivo adecuado, te sentirás bien y no necesitarás sujeción adicional. Recuerda que el ajuste es clave: si usas una talla que no sea la tuya, sentirás que las cosas no marchan como deberían.
Mantén la frescura
Aparte de ser incómodo, llevar dos sujetadores puede limitar los movimientos y la circulación y no capilarizar tan bien el sudor como un sujetador deportivo confeccionado con un material transpirable. Dedica tiempo a probar nuestros diseños y ten en cuenta que cada actividad requiere un tipo de sujeción.
3. ¿Cómo puedo hacer ejercicio cuando tengo la regla?
¿Te preguntas por qué arrasas en HIIT una semana y a la siguiente te cuesta un montón? No es ningún misterio; es pura biología. En serio. El punto en el que te encuentres de tu ciclo menstrual puede tener un gran impacto en tus sesiones de entrenamiento.
La doctora Stacy Sims es una reconocida experta a nivel mundial en psicología deportiva para mujeres. Con su ayuda, hemos creado una colección de entrenamientos adaptados a las tres fases del ciclo menstrual. Tómate el primer día del periodo como el punto de partida para empezar a sincronizar entrenamiento y ciclo y saca el máximo partido a cada sesión.
Superfuerza
En el primer día de regla y unos 12 días después, las hormonas están en su nivel más bajo, así que empiezas con una ventaja atlética natural. Estás preparada para correr más rápido, recuperarte mejor y sentirte con más energía. Puedes hacer entrenamientos de alta intensidad, como clases de HIT, running con cuestas o sprints. Es un buen momento para exigirte más.
Desde la ovulación hasta el día 20 aproximadamente entras en una fase moderada en la que se produce un aumento de estrógenos que puede hacerte sentir con más fuerza y seguridad. Es el momento perfecto para centrarte en la resistencia y la fuerza. Potencia tu rutina con más kilómetros, esfuerzos más prolongados o entrenamientos de resistencia.
Tómatelo con calma
A medida que los síntomas del síndrome premenstrual comienzan a manifestarse (aproximadamente 10 días antes de tu próximo ciclo), es posible que sientas una disminución de la energía debido a los altos niveles de progesterona y estrógeno. Los entrenamientos de baja intensidad serán tus mejores aliados: apúntate a caminatas largas, a yoga restaurativo o a pilates.
Si quieres obtener más información para adaptar tu entrenamiento a tu ciclo menstrual utilizando nuestra colección de ejercicios (Cycle)Sync, ve a la Nike Training Club App.
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