Todo sobre hacer ejercicio en los días de regla

Respuestas a lo que no preguntas

Te damos la bienvenida a nuestra sección, donde tenemos la respuesta a lo que nunca te has atrevido a preguntar sobre el pecho, los sujetadores deportivos y el ejercicio.



Hoy queremos dirigirnos a todas y cada una de vosotras. Queremos aseguramos de que hagas ejercicio y uses el sujetador deportivo adecuado tanto si das el pecho como si tienes la regla o en cualquier otra situación. Responderemos a las siguientes preguntas: