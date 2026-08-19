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Sujetadores deportivos blancos

Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
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Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
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Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
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Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
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Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Superventas
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Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
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Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
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Nike Indy High Support
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Nike Rival
Nike Rival Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
Materiales reciclados
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Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
89,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla y logotipo Jumpman - Mujer
Materiales reciclados
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Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla y logotipo Jumpman - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador de cuello redondo micro - Mujer
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Sujetador de cuello redondo micro - Mujer
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NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Sujetador con cuello alto y espalda deportiva - Mujer
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64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sujetador deportivo triangular - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador de cuello redondo con doble tirante - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador de escote redondo micro con estampado - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador de escote redondo con estampado - Mujer
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NikeSKIMS Matte Sujetador tipo corsé de corte largo con estampado - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador de corte largo con cuello en V y estampado - Mujer
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Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado (Talla grande) - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador de corte largo con cuello en V - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador Cami de corte largo - Mujer
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NikeSKIMS Matte Sujetador de cuello redondo - Mujer
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sujetador deportivo de sujeción ligera con cuello cerrado - Mujer
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74,99 €

Sujetadores deportivos blancos: entrena con confort

Con el ajuste adecuado, un sujetador deportivo te ofrece el control que necesitas para entrenar sin distracciones, ya sea para correr a toda velocidad, completar circuitos complicados o relajarte en una sesión de yoga. Nuestra gama de sujetadores deportivos blancos incluye distintos estilos para todos los gustos: desde opciones con tirantes finos hasta modelos de compresión, para estar cómoda en los ejercicios de alto impacto. Encuentra detalles funcionales, como costuras adheridas para evitar roces o prácticos tirantes ajustables por delante.


Sujeción ligera para ejercicio de bajo impacto


Ya sea para estirar en yoga, reforzar el abdomen en pilates o perfeccionar tu alineamiento en barre, los tejidos de nuestros sujetadores deportivos blancos Nike con sujeción ligera ejercen una delicada compresión para sujetar el pecho en cada postura y rotación. Además, los materiales con elasticidad añadida te permiten moverte cómodamente en cualquier dirección. Los diseños con acolchado ofrecen una cobertura extra y un perfil uniforme, mientras que las opciones sin almohadilla proporcionan una sensación superligera.


Mayor control, mayor concentración


Tanto si te apasiona el running o el HIIT como si levantas pesas, necesitas un sujetador deportivo que mantenga el pecho en su sitio. Nuestros sujetadores deportivos blancos Nike de sujeción media y alta te ofrecen un ajuste firme sin efecto rebote, para que puedas moverte libremente con el máximo control. Los diseños con copas moldeadas proporcionan una sensación compresiva y suave, y te permiten disfrutar de mayor confort sin roces. Además, los tirantes ajustables te ayudan a conseguir el equilibrio perfecto entre un corte ceñido y cómodo.


Rinde al máximo en los entrenamientos


Cuando intentas superar tus marcas personales, es lógico sudar. Por eso, nuestros sujetadores blancos están hechos con nuestro célebre tejido Nike Dri-FIT, compuesto por fibras que capilarizan el sudor de la piel y lo distribuyen por la superficie de la prenda para que se seque rápidamente. Por otro lado, los paneles de malla y las perforaciones estratégicamente situados garantizan una mayor circulación de aire en las zonas donde más calor se acumula. Así, el cuerpo se mantendrá seco y la mente concentrada durante más tiempo.


Diseñados para ofrecer confort


En el deporte, hasta los márgenes más mínimos pueden marcar la diferencia. Por eso, en Nike prestamos mucha atención a cada detalle a la hora de diseñar nuestros sujetadores deportivos blancos. Descubre tirantes ajustables en la parte delantera, que te permiten encontrar el ajuste perfecto, sin giros imposibles. Nuestra gama incluye opciones personalizables: puedes elegir entre una forma estándar o espalda de nadadora según la ropa que lleves. Además, las copas moldeadas son acolchadas y crean un acabado depurado, mientras que los materiales elásticos te ayudan a moverte en todas las direcciones. Las texturas supersuaves son tan ligeras y cómodas que no tendrás distracciones mientras entrenas.


Por un mundo mejor


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero cada día estamos más cerca de conseguirlo. Para aportar tu granito de arena, opta por los sujetadores blancos Nike con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.