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Sudaderas de cremallera completa con y sin capucha para mujer

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha y cremallera completa - Mujer
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Sudadera con capucha y cremallera completa - Mujer
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha, cremallera completa y ajuste oversize - Mujer
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sudadera con capucha y cremallera completa - Mujer
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NikeSKIMS Stretch Knit Sudadera con capucha y cremallera completa Baby - Mujer
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ACG Canwell Glacier Chaqueta con cremallera completa Therma-FIT ADV - Mujer
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta con cremallera completa - Mujer
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Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Túnica con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
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Atlético de Madrid Chill Terry Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
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Chelsea FC Phoenix Fleece Sudadera de fútbol oversize con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
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British & Irish Lions Sudadera con capucha y cremallera completa Nike Club - Mujer
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Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
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Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Sudadera con capucha y cremallera completa - Mujer
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Nike Therma-FIT One
Sudadera con capucha y cremallera completa - Mujer
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Sudaderas con cremallera completa para mujer: prendas para el día a día

Tanto si sales a correr por la mañana como si entrenas después del trabajo, estarás siempre lista con una sudadera con capucha y cremallera completa para mujer. Nuestra colección presenta modelos versátiles en los que puedes confiar para mantenerte cómoda y abrigada. Estos diseños presentan cortes amplios y cómodos, con bolsillos en los que puedes guardar imprescindibles como las llaves y también proteger las manos del frío. La cremallera delantera permite ponerlos y quitarlos fácilmente, así como elegir el nivel de ventilación. Además, están fabricados en tejidos suaves y ligeros que garantizan el confort.


Estilos para todo el año


Cuando bajen las temperaturas, apuesta por las sudaderas con cremallera completa para mujer fabricadas en tejido Fleece de densidad media. Con un interior supersuave y el exterior liso, este material mullido ofrece calidez sin perder la forma. Durante el entretiempo, las opciones de tejido French terry transpirable están a medio camino entre el forro polar y la camiseta de punto. Si hace mucho frío, apuesta por las piezas con capucha y tecnología Therma-FIT. Su tejido avanzado retiene el calor corporal entre sus fibras para mantenerte abrigada sin añadir peso.


Diseñadas para un confort máximo


Ya sea para relajarte en casa o para los desplazamientos diarios, una sudadera con cremallera completa para mujer te proporcionará comodidad instantánea. El tejido suave con costuras planas resulta agradable al tacto durante todo el día, para que entrenes sin distracciones. También es elástico, por lo que podrás moverte en cualquier dirección. Abrígate al máximo con una sudadera con los puños y el dobladillo elásticos, además de cordones regulables en el cuello que mantienen la capucha bien sujeta. Como el tejido es transpirable, mantendrás la comodidad cuando aumentes la intensidad y podrás afrontar todo lo que te depare el día.


Estilo icónico


¿Te gusta destacar? Echa un vistazo a las sudaderas de mujer con cremallera completa y detalles llamativos, como bolsillos grandes y anchos acabados acanalados, o apuesta por un diseño corto de hombros caídos y mangas holgadas para crear un look fluido. Disfruta de detalles elegantes, como el forro de satén en la capucha, que te ayudará a mantener el peinado. Además, algunos modelos tienen aberturas en las mangas para ofrecer más protección, al tiempo que impiden que se suban mientras entrenas. Desde diseños color block y estampados atrevidos hasta chaquetas inspiradas en los clubes deportivos, te resultará muy fácil encontrar algo que se adapte a tu estilo personal. Busca también el icónico Swoosh de Nike, que dará un toque premium a tus looks.


Nuestra iniciativa Move to Zero


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, escoge una sudadera con capucha y cremallera completa para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.