Cómo lavar un sujetador deportivo | Respuestas a lo que no preguntas

Respuestas a lo que no preguntas
Pecho pequeño, pecho grande y copas que se deforman
Te damos la bienvenida a Respuestas a lo que no preguntas, un espacio donde contestamos a las preguntas que nunca te habías atrevido a hacer sobre el pecho, los sujetadores deportivos y el ejercicio.
Cuando se trata de los problemas con los sujetadores, hay muchos aspectos que abordar. Hoy responderemos a las siguientes preguntas:
- ¿Qué sujetadores se ajustan a un pecho pequeño y a un contorno grande?
- ¿Dónde puedo encontrar la sujeción adecuada para un pecho grande?
- ¿Cómo evito que las copas se deformen?
1. ¿Qué sujetadores se ajustan a un pecho pequeño y a un contorno grande?
Encontrar el ajuste adecuado puede ser todo un reto cuando en los estantes no hay sujetadores que se adapten a tus medidas. Pero no pierdas la esperanza. Hay tallas que sirven para todo tipo de cuerpos, incluido el tuyo.
Para encontrar el ajuste perfecto, busca sujetadores que tengan un rango de tallas más específico. Prueba el sujetador Alpha: es muy cómodo, cuenta con un alto nivel de sujeción y ofrece tallas para mujeres de copa pequeña con un contorno grande. Si prefieres un ajuste más específico, las tallas del sujetador Rival van de la 30A a la 44G.
2. ¿Dónde puedo encontrar la sujeción adecuada para un pecho grande?
El pecho no se sujeta por sí solo, lo que significa que cuando nos movemos, este también lo hace: a los lados, de arriba abajo y de dentro hacia fuera. Cuanto más grande sea, más rebotará. Si tu pecho es así, vale la pena buscar modelos que ofrezcan una mayor sujeción, incluso para actividades de bajo impacto.
Los modelos con más protección y compresión pueden ayudarte a evitar las molestias o el dolor, así que merece la pena tomarse el tiempo necesario para encontrar el ajuste adecuado. Los sujetadores deportivos Rival y Alpha se ajustan en la espalda para que las atletas con el pecho grande puedan disfrutar de un mejor ajuste tanto en la banda como en los hombros. El ajuste adecuado significa conseguir la cantidad perfecta de compresión para que te sientas cómoda cuando te muevas.
¿Qué hago para evitar que mis sujetadores se deformen?
Levanta la mano si alguna vez tu sujetador ha salido de la lavadora totalmente deformado. O si has tenido que interrumpir un entrenamiento porque a tu sujetador le ha pasado algo. Cuando los sujetadores se arrugan, lo más seguro es que tu entrenamiento también se vea afectado. Es una molestia muy común cuando usas un sujetador con almohadillas extraíbles. Si se salen del sitio, pueden doblarse y arrugarse, lo que crea tensión y fricción.
Lavar... ¡y listo!
Los ciclos de las lavadoras (especialmente el de centrifugado) a menudo son los responsables de que los sujetadores se deformen. La clave para evitar esa sensación desagradable es quitar las almohadillas cuando vayas a lavar el sujetador y lavarlas a mano. Después, deja que las almohadillas se sequen con el aire. Meter las almohadillas en la secadora puede deformarlas y crear pliegues o dobleces donde no debería haberlos.
Cuando vuelvas a colocar las almohadillas, comprueba que queden en la posición correcta (no deben estar dobladas y los laterales deben estar rectos) y asegúrate de que estén bien colocadas. Si es así, ¡ya estás a punto para otro entrenamiento!
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