Cómo lavar un sujetador deportivo | Respuestas a lo que no preguntas

Los ciclos de las lavadoras (especialmente el de centrifugado) a menudo son los responsables de que los sujetadores se deformen. La clave para evitar esa sensación desagradable es quitar las almohadillas cuando vayas a lavar el sujetador y lavarlas a mano. Después, deja que las almohadillas se sequen con el aire. Meter las almohadillas en la secadora puede deformarlas y crear pliegues o dobleces donde no debería haberlos.



Cuando vuelvas a colocar las almohadillas, comprueba que queden en la posición correcta (no deben estar dobladas y los laterales deben estar rectos) y asegúrate de que estén bien colocadas. Si es así, ¡ya estás a punto para otro entrenamiento!



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