Zapatillas Nike Air Max 90 para mujer: comodidad al máximo nivel
Las zapatillas Nike Air Max 90 para mujer combinan una estética nostálgica con una innovadora amortiguación. El diseño se mantiene fiel al modelo de running clásico con las emblemáticas suelas tipo gofre, capas pespunteadas y detalles texturizados. Los materiales premium, como el ante y la piel, aportan un toque moderno a este diseño tan icónico. Además, las unidades Air darán impulso a tus pasos.
Nuestro diseño se ha inspirado en la silueta gruesa distintiva de este modelo de running. La suela exterior de goma tipo gofre incorpora un motivo de cuadrícula elevado para ofrecer una tracción segura y un estilo vintage. Además, las unidades Air a la vista, que dan nombre al modelo, destacan en los talones y, combinadas con la mediasuela de espuma, absorben el impacto de los pasos y proporcionan una amortiguación extraordinaria y ligera.
Nuestras zapatillas Nike Air Max 90 para mujer proponen un diseño elegante de perfil bajo con una zona del tobillo acolchada. Estos elementos crean un look depurado fácil de combinar, mientras que el ajuste resulta seguro, suave y cómodo. Los detalles clásicos TPU en el talón y los ojales favorecen la durabilidad en estas zonas de gran desgaste, además de añadir un toque noventero emblemático.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, opta por las zapatillas Nike Air Max 90 para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.