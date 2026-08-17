Imprescindibles de verano: ideales para los días de calor
Nuestra colección de ropa de verano incluye camisetas, pantalones cortos y prácticos accesorios, que te ayudan a dar el máximo en los entrenamientos. Descubre prendas elegantes, versátiles y minimalistas, elaboradas en materiales transpirables y elásticos para darte frescura y libertad de movimiento. Completa tu conjunto con un par de zapatillas con amortiguación de espuma ligera y firme. Así tendrás todo lo necesario para tu rutina estival.
Esforzarse al máximo implica sudar. Es la razón por la que nuestros imprescindibles de verano incluyen tecnologías de alto rendimiento, como las prendas del aclamado tejido Dri-FIT, que dispersan la humedad de la piel hacia la superficie para que se evapore rápidamente. Así mantendrás el cuerpo fresco y seco. Para mayor ventilación, escoge diseños aerodinámicos con paneles de malla. Están estratégicamente situados para aumentar el flujo de aire en las zonas donde se acumula más calor. Para ello, empleamos datos proporcionados por atletas profesionales.
¿Vas a salir cuando calienta el sol? Los accesorios que complementan la ropa de verano Nike están pensados para pasar el día al aire libre. Las gorras ligeras, que protegen del calor y los reflejos, están confeccionadas en tejidos elásticos en cuatro direcciones y presentan una tira regulable para lograr un ajuste perfecto. Las mochilas duraderas y las bolsas tipo bandolera son ideales para hacer senderismo, ya que incorporan cierres seguros de cremallera y múltiples bolsillos para que lleves tus cosas perfectamente organizadas. Además, tenemos botellas de agua ergonómicas y de gran capacidad para que te hidrates.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge ropa de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos