Ropa de verano

Nike Club
Nike Club Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
Nike Club
Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
39,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Hombre
Nike P-6000
Zapatillas - Hombre
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón corto ligero antidesgarro de talle alto y ajuste holgado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón corto ligero antidesgarro de talle alto y ajuste holgado - Mujer
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta oversize de corte medio - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta oversize de corte medio - Mujer
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta ligera antidesgarro y oversize - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chaqueta ligera antidesgarro y oversize - Mujer
69,99 €
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Chanclas - Hombre
Nike Calm 2.0
Chanclas - Hombre
49,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Camisa con botones Dri-FIT UV - Hombre
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Camisa con botones Dri-FIT UV - Hombre
89,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Tech Helios
Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
79,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón corto de 25 cm con protección UV Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalón corto de 25 cm con protección UV Dri-FIT - Hombre
94,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Victory One
Nike Victory One Chanclas - Hombre
Nike Victory One
Chanclas - Hombre
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camisa oversize de satén - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Camisa oversize de satén - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón corto de satén de talle medio y ajuste holgado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón corto de satén de talle medio y ajuste holgado - Mujer
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Hombre
Nike Sportswear
Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike Club
Nike Club Pantalón corto Flow de tejido French terry - Hombre
Superventas
Nike Club
Pantalón corto Flow de tejido French terry - Hombre
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV de manga corta - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running Dri-FIT ADV de manga corta - Hombre
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Camiseta - Hombre
+1
Materiales reciclados
Nike Sportswear Premium Essentials
Camiseta - Hombre
39,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Camiseta de manga corta Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Tech Helios
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Hombre
109,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes - Mujer
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Niño/a
Nike Sportswear
Camiseta - Niño/a
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto Dri-FIT 2 en 1 - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto Dri-FIT 2 en 1 - Niña
37,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
+1
Nike Pro Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
49,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Camiseta oversize - Mujer
Nike Sportswear Classic
Camiseta oversize - Mujer
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calcetines largos de entrenamiento (6 pares)
Superventas
Nike Everyday Cushioned
Calcetines largos de entrenamiento (6 pares)
24,99 €
Colección NikeCourt Court
Colección NikeCourt Court Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
Materiales reciclados
Colección NikeCourt Court
Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
30 % de descuento
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Top de tenis de cuello redondo para mujer
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Top de tenis de cuello redondo para mujer
30 % de descuento
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Nike Structure Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
179,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pantalón corto de entrenamiento de 13 cm de tejido Knit Dri-FIT - Hombre
Nike N.A.C.
Pantalón corto de entrenamiento de 13 cm de tejido Knit Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Polo de tenis Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
NikeCourt Slam
Polo de tenis Dri-FIT ADV - Hombre
104,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Camiseta de tirantes de entrenamiento - Hombre
Nike Dri-FIT
Camiseta de tirantes de entrenamiento - Hombre
32,99 €
Nike Par
Nike Par Polo Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Par
Polo Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Pantalón corto de golf Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Velocity
Pantalón corto de golf Dri-FIT - Hombre
59,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
159,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaqueta ligera con media cremallera - Hombre
Materiales reciclados
Nike Windrunner
Chaqueta ligera con media cremallera - Hombre
94,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Pantalón corto ligero de tejido Woven - Hombre
Materiales reciclados
Nike Windrunner
Pantalón corto ligero de tejido Woven - Hombre
54,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
54,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 42
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
139,99 €
Nike Stride
Nike Stride Camiseta de running Dri-FIT ADV de manga corta - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Camiseta de running Dri-FIT ADV de manga corta - Hombre
47,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
+1
Superventas
Nike Vomero Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
179,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
119,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento

Imprescindibles de verano: ideales para los días de calor

Nuestra colección de ropa de verano incluye camisetas, pantalones cortos y prácticos accesorios, que te ayudan a dar el máximo en los entrenamientos. Descubre prendas elegantes, versátiles y minimalistas, elaboradas en materiales transpirables y elásticos para darte frescura y libertad de movimiento. Completa tu conjunto con un par de zapatillas con amortiguación de espuma ligera y firme. Así tendrás todo lo necesario para tu rutina estival.


Esforzarse al máximo implica sudar. Es la razón por la que nuestros imprescindibles de verano incluyen tecnologías de alto rendimiento, como las prendas del aclamado tejido Dri-FIT, que dispersan la humedad de la piel hacia la superficie para que se evapore rápidamente. Así mantendrás el cuerpo fresco y seco. Para mayor ventilación, escoge diseños aerodinámicos con paneles de malla. Están estratégicamente situados para aumentar el flujo de aire en las zonas donde se acumula más calor. Para ello, empleamos datos proporcionados por atletas profesionales.


¿Vas a salir cuando calienta el sol? Los accesorios que complementan la ropa de verano Nike están pensados para pasar el día al aire libre. Las gorras ligeras, que protegen del calor y los reflejos, están confeccionadas en tejidos elásticos en cuatro direcciones y presentan una tira regulable para lograr un ajuste perfecto. Las mochilas duraderas y las bolsas tipo bandolera son ideales para hacer senderismo, ya que incorporan cierres seguros de cremallera y múltiples bolsillos para que lleves tus cosas perfectamente organizadas. Además, tenemos botellas de agua ergonómicas y de gran capacidad para que te hidrates.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge ropa de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos