Calzado de verano para mujer: da rienda suelta a tu potencial
Nuestras zapatillas de verano para mujer te ofrecen la sujeción que necesitas para entrenar durante los meses de calor con seguridad. Opta por los modelos de perfil bajo para gozar de una libertad de movimiento del tobillo en todas las direcciones, o por los diseños con zonas del tobillo más altas para disfrutar de una mayor estabilidad. En las suelas exteriores, encontrarás patrones de diseño concebidos para satisfacer las necesidades únicas de cada deporte. Además, estas opciones cuentan con partes superiores ligeras hechas con materiales transpirables.
Sujeción acolchada en el pie
¿Quieres proteger las articulaciones y los músculos mientras pones a prueba tus límites? Nuestras zapatillas de verano para mujer incorporan una amortiguación que absorbe los golpes. La espuma ligera y reactiva también absorbe los impactos de cada movimiento para ayudar a disminuir la presión, las lesiones y el cansancio. Para disfrutar de mayor propulsión en cada paso, opta por los modelos con las célebres unidades Air. Esta tecnología condensa la energía de cada pisada o aterrizaje, y después recupera esta potencia para darte propulsión en el siguiente movimiento.
Mantén la frescura con partes superiores transpirables
Cuando llega el calor y entrenas para alcanzar tus objetivos, es lógico sudar. Por eso, nuestras zapatillas de verano para mujer están diseñadas para ofrecerte transpirabilidad: las partes superiores de malla permiten que el aire circule mejor y, por lo tanto, el pie se mantiene fresco durante más tiempo. Además, los orificios de ventilación están situados estratégicamente en las zonas que más calor se acumula. De esta manera, contribuyen a aumentar el flujo de aire donde más lo necesitas. Por último, los materiales de diseño se adaptan a todos los movimientos del pie.
Potencia tu rendimiento atlético
Tanto si sales a correr en el parque como si participas en competiciones muy exigentes, nuestras zapatillas Nike de verano para mujer están diseñadas para ofrecerte sujeción kilómetro tras kilómetro. Si vas a entrenar sobre superficies duras, opta por las suelas exteriores de goma, un material muy durable y resistente. Además, los patrones ligeramente texturizados en la suela proporcionan agarre, estabilidad y seguridad. ¿Te toca sesión al aire libre? Escoge zapatillas especializadas de trail con tracción direccional para garantizar el agarre sobre terrenos húmedos e irregulares.
Explora la naturaleza
Las zapatillas de trekking son imprescindibles en las aventuras al aire libre. Nuestras zapatillas de verano de trekking para mujer cuentan con zonas del tobillo acolchadas que proporcionan estabilidad y sujeción. Además, se ciñen al tobillo para evitar que se cuelen el barro y el polvo. Por otro lado, los modelos un poco más anchos en la zona del antepié, el arco y la punta crean una base ancha y estable para que camines con seguridad en los terrenos más complicados. Kilómetro tras kilómetro, nuestra amortiguación ultragruesa garantiza la máxima sujeción y ayuda a sentir menos fatiga.
Nuestra misión
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. Para aportar tu granito de arena, busca zapatillas de verano Nike para mujer que lleven nuestra etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.