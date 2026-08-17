Zapatillas para levantar pesas de mujer: entrena con más fuerza
Optimiza el entrenamiento con las zapatillas de halterofilia Nike para mujer. Nuestros modelos están especialmente diseñados para potenciar ejercicios como las sentadillas y los pesos muertos. La suela ancha y plana ofrece una mayor superficie bajo el pie para aumentar la estabilidad. Además, el talón ligeramente elevado te permite aumentar el control y maximizar la movilidad cuando flexionas. Las tiras con cierre por contacto facilitan la correcta colocación de los pies, ya que los sujetan de forma segura y mejoran el equilibrio. La estructura rígida de los diseños también te proporciona una excelente transferencia de fuerza desde el suelo para conseguir que los movimientos explosivos sean aún más dinámicos.
Nuestras zapatillas de levantamiento de pesas para mujer te acompañan en cada serie, desde las sentadillas hasta las arrancadas. ¿Tienes una sesión intensa por delante? Elige un par de zapatillas para sentadillas de mujer con inserciones de malla acolchada en el talón para una mayor transpirabilidad. La suela incorpora un patrón gráfico de tracción que aumenta el agarre en el suelo del gimnasio. Creemos que cada atleta merece verse y sentirse lo mejor posible. Por eso, contamos con diseños en una amplia gama de colores para que te resulte fácil encontrar algo que se adapte a tus preferencias. Consigue una estética fantástica en el entrenamiento gracias a las suelas con patrón gráfico, los ribetes en contraste y al icónico Swoosh de Nike.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas de halterofilia para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Es solo una de las formas que tenemos de proteger el futuro del deporte.