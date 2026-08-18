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Sujetadores deportivos con almohadillas

Nike Universa
Nike Universa Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
+2
Materiales reciclados
Nike Universa
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
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Materiales reciclados
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
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Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sujetador deportivo de manga larga, sujeción ligera y almohadilla - Mujer
Nike Zenvy
Sujetador deportivo de manga larga, sujeción ligera y almohadilla - Mujer
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Seamless
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
42,99 €
Nike Universa
Nike Universa Sujetador deportivo de malla de sujeción media - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Sujetador deportivo de malla de sujeción media - Mujer
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
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Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
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Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Seamless
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes corta con sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
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Camiseta de tirantes corta con sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
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Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
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Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
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Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
59,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
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Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
47,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Superventas
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Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
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Nike Rival
Nike Rival Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
Superventas
Nike Rival
Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
89,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
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Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Indy Plunge
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sujetador de cuello cuadrado - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Sujetador de cuello cuadrado - Mujer
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Sujetador tipo corsé de corte largo - Mujer
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Sujetador tipo corsé de corte largo - Mujer
89,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Sujetador con cuello alto y espalda deportiva - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Sujetador con cuello alto y espalda deportiva - Mujer
64,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla (Talla grande) - Mujer
44,99 €

Sujetadores deportivos con almohadillas: entrena con comodidad

En Nike, creemos que cada atleta merece entrenar con confianza. Por eso, nuestros sujetadores deportivos con almohadillas mantienen el pecho en su sitio para que te sientas cómoda y segura. Los tejidos transpirables capilarizan el sudor para que se evapore rápidamente, mientras que las fibras ultraelásticas se adaptan a los movimientos. Además, las copas suaves crean una silueta impecable debajo de la ropa de entrenamiento.


Sujeción con forma


¿Buscas diseños que combinen una gran sujeción con una silueta elegante? Opta por sujetadores deportivos con copa moldeada. Las inserciones con una forma especial te ofrecen la protección que necesitas, mientras que las suaves costuras selladas son muy cómodas al contacto con la piel. Si quieres sujeción sin volumen añadido, opta por modelos con tirantes finos. Otros cuentan con almohadillas extraíbles para que puedas adaptarlos si prefieres una sensación más ligera.


Confianza para moverte


Cada deporte tiene sus propias exigencias, así que nuestra gama de sujetadores deportivos con almohadillas para mujer ofrece distintos niveles de sujeción. Los diseños minimalistas y los materiales elásticos con sujeción ligera son perfectos para las actividades de bajo impacto, como yoga o pilates. Los modelos de sujeción media te proporcionan un control total si te dedicas al ciclismo, el senderismo o los ejercicios con pesas. ¿Tienes una intensa sesión de running por delante? Escoge los de sujeción alta para reducir el rebote y proteger la espalda. Cuando suba la temperatura, elige opciones con paneles de malla en las zonas donde más calor se acumula para aumentar la ventilación donde más lo necesitas.


Sujetadores deportivos para el embarazo


Durante el embarazo, es fundamental llevar un buen sujetador que se adapte a los cambios del cuerpo. Nuestros sujetadores de maternidad con almohadillas están confeccionados con materiales superelásticos. Así se ajustan a cada etapa, al tiempo que proporcionan un control y una protección eficaces mientras entrenas. Si das de mamar, opta por sujetadores deportivos con aberturas discretas para acceder fácilmente al pecho. Además, las fibras que capilarizan la humedad te ayudan a estar fresca y cómoda. Los modelos con almohadillas no extraíbles garantizan que todo permanezca en su sitio para que puedas centrarte en cumplir tus objetivos.


Rendimiento y estilo


La ropa deportiva no solo debe destacar por su rendimiento, sino también por su estilo. Nuestra gama de sujetadores deportivos con almohadillas incorporadas incluye distintos cortes y colores para todos los gustos. Encuentra diseños con cremallera delantera, sin cierre o ajustables para adaptarlos a tus necesidades, además de diversos cortes, como bandeau, tipo camiseta o con espalda deportiva. En cuanto a los estampados y los colores, puedes elegir tonos vistosos o motivos llamativos. ¿Prefieres algo sencillo? Escoge modelos en tonalidades neutras que combinan con todo. También encontrarás el Swoosh estampado en los tirantes y las bandas, un sello de calidad inconfundible de Nike.


Preservemos el futuro


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige sujetadores deportivos con almohadillas que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.