Sujetadores deportivos con almohadillas: entrena con comodidad
En Nike, creemos que cada atleta merece entrenar con confianza. Por eso, nuestros sujetadores deportivos con almohadillas mantienen el pecho en su sitio para que te sientas cómoda y segura. Los tejidos transpirables capilarizan el sudor para que se evapore rápidamente, mientras que las fibras ultraelásticas se adaptan a los movimientos. Además, las copas suaves crean una silueta impecable debajo de la ropa de entrenamiento.
Sujeción con forma
¿Buscas diseños que combinen una gran sujeción con una silueta elegante? Opta por sujetadores deportivos con copa moldeada. Las inserciones con una forma especial te ofrecen la protección que necesitas, mientras que las suaves costuras selladas son muy cómodas al contacto con la piel. Si quieres sujeción sin volumen añadido, opta por modelos con tirantes finos. Otros cuentan con almohadillas extraíbles para que puedas adaptarlos si prefieres una sensación más ligera.
Confianza para moverte
Cada deporte tiene sus propias exigencias, así que nuestra gama de sujetadores deportivos con almohadillas para mujer ofrece distintos niveles de sujeción. Los diseños minimalistas y los materiales elásticos con sujeción ligera son perfectos para las actividades de bajo impacto, como yoga o pilates. Los modelos de sujeción media te proporcionan un control total si te dedicas al ciclismo, el senderismo o los ejercicios con pesas. ¿Tienes una intensa sesión de running por delante? Escoge los de sujeción alta para reducir el rebote y proteger la espalda. Cuando suba la temperatura, elige opciones con paneles de malla en las zonas donde más calor se acumula para aumentar la ventilación donde más lo necesitas.
Sujetadores deportivos para el embarazo
Durante el embarazo, es fundamental llevar un buen sujetador que se adapte a los cambios del cuerpo. Nuestros sujetadores de maternidad con almohadillas están confeccionados con materiales superelásticos. Así se ajustan a cada etapa, al tiempo que proporcionan un control y una protección eficaces mientras entrenas. Si das de mamar, opta por sujetadores deportivos con aberturas discretas para acceder fácilmente al pecho. Además, las fibras que capilarizan la humedad te ayudan a estar fresca y cómoda. Los modelos con almohadillas no extraíbles garantizan que todo permanezca en su sitio para que puedas centrarte en cumplir tus objetivos.
Rendimiento y estilo
La ropa deportiva no solo debe destacar por su rendimiento, sino también por su estilo. Nuestra gama de sujetadores deportivos con almohadillas incorporadas incluye distintos cortes y colores para todos los gustos. Encuentra diseños con cremallera delantera, sin cierre o ajustables para adaptarlos a tus necesidades, además de diversos cortes, como bandeau, tipo camiseta o con espalda deportiva. En cuanto a los estampados y los colores, puedes elegir tonos vistosos o motivos llamativos. ¿Prefieres algo sencillo? Escoge modelos en tonalidades neutras que combinan con todo. También encontrarás el Swoosh estampado en los tirantes y las bandas, un sello de calidad inconfundible de Nike.
Preservemos el futuro
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige sujetadores deportivos con almohadillas que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.