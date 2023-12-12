Cómo elegir el sujetador deportivo correcto | Respuestas a lo que no preguntas

Respuestas a lo que no preguntas
El poder de los sujetadores deportivos
Te damos la bienvenida a nuestra sección, donde tenemos la respuesta a lo que nunca te has atrevido a preguntar sobre el pecho, los sujetadores deportivos y el ejercicio.
Hoy vamos a hablar de sujetadores deportivos y a profundizar en el tema de la talla. Daremos respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Por qué son importantes los sujetadores deportivos?
- ¿Cómo sé cuál es mi talla en los sujetadores deportivos Nike?
1. ¿Por qué son importantes los sujetadores deportivos?
Puede parecer que no es para tanto, pero te aseguramos que hay mucho trabajo detrás de cada sujetador deportivo. Todo empieza con la investigación, el desarrollo y las pruebas. Y eso mucho antes de empezar con la fabricación en sí. El proceso de creación de algunos dura años, especialmente desde que los diseñamos pensando en el rendimiento en una amplia variedad de tallas (en comparación con la ropa y las zapatillas).
El diseño en mente
No solo tienen que hacerte sentir bien: también tienen que poder estirarse, flexionarse y trabajar con tu cuerpo. Desde los tejidos técnicos que capilarizan la humedad para mantener la transpirabilidad y la suavidad a los elásticos, las almohadillas y las cremalleras que resisten al tiempo, tenemos en cuenta cada detalle para que tu sujetador sea cómodo y duradero, se ajuste perfectamente a tu pecho en movimiento y te ofrezca la sujeción que necesitas.
2. ¿Cómo sé cuál es mi talla en los sujetadores deportivos Nike?
Puede parecer abrumador al principio, pero te resultará más fácil en cuanto te familiarices con las guías de tallas. Lo más importante a la hora de elegir el mejor ajuste para un sujetador deportivo es probártelo.
En los sujetadores deportivos Nike, las tallas van de la más pequeña a la más grande, aumentando progresivamente las tallas del contorno y de la copa, y la altura de los tirantes. En función del estilo de sujetador, esto se consigue de distintas formas. Algunos de nuestros diseños incluyen diferentes tallas de copa para que elijas la que mejor te va. Otros modelos (a menudo los que no llevan una moldura individual para cada copa) usan un tallaje escalonado que va desde XS hasta XL.
Los cambios son normales
Es importante que recuerdes que el pecho cambia de tamaño todo el tiempo. Su tamaño disminuye o aumenta en función de tu peso, durante el embarazo y durante la menstruación. Debes tenerlo en cuenta a la hora de elegir el ajuste perfecto para ti. Un sujetador que te queda bien en el primer día de tu ciclo puede cambiar por completo unas semanas después. Por eso es buena idea contar con varios modelos y tallas para tener todo lo que necesitas en todas estas fases.
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