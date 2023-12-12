Cómo elegir el sujetador deportivo correcto | Respuestas a lo que no preguntas

Puede parecer abrumador al principio, pero te resultará más fácil en cuanto te familiarices con las guías de tallas. Lo más importante a la hora de elegir el mejor ajuste para un sujetador deportivo es probártelo.



En los sujetadores deportivos Nike, las tallas van de la más pequeña a la más grande, aumentando progresivamente las tallas del contorno y de la copa, y la altura de los tirantes. En función del estilo de sujetador, esto se consigue de distintas formas. Algunos de nuestros diseños incluyen diferentes tallas de copa para que elijas la que mejor te va. Otros modelos (a menudo los que no llevan una moldura individual para cada copa) usan un tallaje escalonado que va desde XS hasta XL.

