Nike Training Club App

Opiniones sobre Nike Training Club

"He seguido un programa de fuerza de 8 semanas para gimnasio desde casa y ¡ha sido fantástico! Aunque tenía poco equipamiento (solo disponía de mancuernas, una pelota de slamball y una barra de dominadas), los entrenamientos me han resultado variados y no se me han hecho repetitivos. Me han parecido divertidos e interesantes.

Teniendo en cuenta que la aplicación es gratuita, creo que ofrece contenido de la misma calidad que otras aplicaciones que cobran una suscripción de 10 € al mes. Me parece que la aplicación es fácil de usar y que es sencillo consultar el programa de entrenamiento completo, por día o por semanas. El programa me ha ayudado a mantener la motivación y cuidar mi forma física durante la cuarentena".

"Esta aplicación es la mejor que he encontrado para entrenar en casa. Crea un programa diario personalizado según tu altura, tu peso y tus objetivos de fitness. Puedes indicar si las sesiones te parecen muy difíciles para obtener entrenamientos más personalizados. Incluso puedes reproducir tu música a través de la aplicación durante el entrenamiento. Y, lo mejor de todo: es totalmente gratuita".

"Si estás empezando o ya estás en un nivel intermedio (¡o incluso avanzado!), diría que no hay nada mejor. Llevo usando esta aplicación desde febrero de este año, después de comprarme un móvil nuevo, y no podría haber pedido un regalo mejor. No me puedo creer que una aplicación con tanta información y consejos sea GRATIS, es una maravilla.

Los programas de iniciación, de peso corporal y de mantenimiento de la forma física SON LOS MEJORES. Ofrecen una combinación de cardio y tonificación, y la dificultad se va adaptando. Trabajas todos los músculos a medida que avanzas. Recomiendo esta aplicación a cualquier persona que necesite un empujón para empezar y mantener la motivación. Es una gran ayuda, ¡al menos para mí lo ha sido! ¡Gracias, NIKE!".