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Ropa de running de invierno para mujer: lleva tu entrenamiento a otro nivel
Cuando bajan los termómetros, la ropa de running de invierno para mujer es tu mejor aliada para protegerte del frío mientras entrenas. Las partes superiores de manga larga y los leggings de cintura alta retienen el calor y ofrecen la máxima cobertura, mientras que la tecnología Therma-FIT regula la temperatura natural del cuerpo para conservar la calidez. Además, el tejido compresivo aumenta el flujo sanguíneo a los músculos para prevenir lesiones durante el calentamiento y favorecer la recuperación en los descansos. Para mayor protección, ponte una chaqueta o un chaleco de nuestra colección de ropa de running de invierno para mujer. Las opciones acolchadas son ligeras y atrapan el aire entre sus capas para mantenerte abrigada.
Busca características que aporten un extra de calidez, como los cuellos y bolsillos con forro de tejido Fleece. Los dobladillos con cordón permiten el ajuste en función de los cambios de temperatura, mientras que los puños y bajos elásticos evitan que entren el aire frío y el agua. Si necesitas llevar tus cosas contigo, los modelos con bolsillos de fácil acceso son perfectos para guardar lo esencial. Y como creemos que cada atleta merece sentirse y verse lo mejor posible, te ofrecemos ropa de running de invierno para mujer en una gran variedad de estilos y ajustes. Tanto si te gustan los tonos neutros como los estampados llamativos, encontrarás la prenda ideal para ti adornada con el icónico Swoosh de Nike, nuestro sello distintivo de alta calidad.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, elige la ropa de running de invierno para mujer que lleva la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.