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Zapatillas para mujer: da rienda suelta a tu talento
Tanto si te gusta correr o levantar pesas como si eres una apasionada ciclista, una experta jugadora de fútbol o una entusiasta del HIIT, nuestras zapatillas para mujer están diseñadas para ayudarte a liberar todo tu potencial. Los detalles están cuidadosamente diseñados: los patrones gráficos se adaptan a las necesidades de cada deporte y las partes superiores están pensadas para sujetar el pie en cada pisada o movimiento.
Partes superiores ligeras para darte libertad de movimiento
Unas buenas zapatillas de deporte para mujer nunca deberían interponerse en tus metas. Por eso, nuestros modelos son de materiales cómodos y ligeros para que vueles. Los tejidos transpirables siguen cada movimiento del pie para mantener la frescura y la concentración cuando el cuerpo empieza a generar calor, mientras que los materiales, como la piel natural o sintética, garantizan una óptima durabilidad. ¿Vas a salir a correr por los senderos o a entrenar bajo la lluvia? Nuestras sneakers para mujer incorporan membranas y acabados resistentes al agua para que puedas practicar deporte con total confort en condiciones adversas.
Suelas interiores que ofrecen sujeción y seguridad
Las deportivas especializadas deben proteger los músculos y las articulaciones de los impactos y los golpes mientras haces ejercicio. Nuestras zapatillas para mujer con las célebres unidades Nike Air proporcionan una amortiguación reactiva y ligera para que nada te detenga. Además, el acolchado de la mediasuela absorbe la energía de cada pisada, salto y aterrizaje para reducir las molestias y la fatiga. Si prefieres un modelo que ofrezca una sensación mullida y reactiva, opta por las zapatillas deportivas para mujer con unidades Nike Zoom Air o espuma ZoomX.
Suelas exteriores para fomentar el rendimiento
Nuestras zapatillas para mujer incorporan suelas exteriores diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de cada deporte y para mejorar el rendimiento desde la base. Los diseños ligeros con clavos extraíbles y un gran agarre son perfectos para las carreras en pistas de alta velocidad. En cambio, las suelas de goma duradera y ligeramente texturizada te ayudarán a afrontar las competiciones más duras sobre el asfalto o los maratones más agotadores. ¿Tienes un partido clave con tu equipo? Nuestra gama de botas de fútbol cuenta con una selección de modelos con tacos, adecuados a todo tipo de terrenos de juego o condiciones meteorológicas.
La iniciativa de Nike para proteger el futuro del planeta
El respeto del medioambiente es una tarea común que todo el mundo debe compartir. Por ello, Nike ha creado el programa Move to Zero, un proyecto que involucra a toda la empresa para que las emisiones de carbono y residuos alcancen un valor cero neto. Como parte de este compromiso, cada año evitamos que una media de mil millones de botellas de plástico acaben en el vertedero y las transformamos en hilo de alta calidad para confeccionar nuestras prendas y zapatillas. ¿Quieres participar en esta misión? Elige las zapatillas para mujer Nike de nuestra gama con Materiales sostenibles.
¿Las tallas de las zapatillas para mujer y para hombre son iguales?
Los pies de los hombres y las mujeres suelen ser muy diferentes. Por eso, nuestras zapatillas para mujer están disponibles en las tallas y formas adecuadas, ya que los diseños son en general más finos y más estrechos en la zona del talón. Por otro lado, las sneakers para hombre presentan un ancho similar desde la punta hasta el talón y, en general, una forma más amplia. Además, debido a las diferencias anatómicas entre los pies de las mujeres y de los hombres, es posible que requieran distintos niveles de amortiguación. Por ejemplo, los puentes del pie de las mujeres suelen aplanarse más cuando caminan, por lo que es crucial contar con la sujeción adecuada.