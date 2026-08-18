Zapatillas Air Max para mujer: cumple tus objetivos
¿Quieres superar tus límites? Nuestras zapatillas Air Max para mujer te acompañan en cada paso del camino. Tenemos modelos con una gran variedad de patrones texturizados que se adaptan a distintas superficies. Los sistemas de amortiguación de alto rendimiento te proporcionan la sujeción y protección que necesitas. Además, las suelas exteriores están elaboradas con materiales especialmente diseñados para ofrecer durabilidad y ligereza. Después de todo, nuestra empresa lleva el nombre de la diosa griega de la victoria, así que no es de extrañar que apoyar el deporte femenino forme parte de nuestro ADN.
El elemento central de las zapatillas Nike Air Max para mujer es nuestra aclamada unidad Air. Este innovador sistema de amortiguación utiliza aire comprimido para aportar una protección excepcional, sin añadir peso ni volumen. Absorbe el impacto de cada movimiento y, a continuación, vuelve a su sitio para devolverte la energía de cada pisada. Esto crea una sensación propulsora que te ayuda a avanzar. Para sacarle el máximo partido, hemos añadido espuma mullida en la mediasuela para aumentar la comodidad y reducir la fatiga.
¿Buscas unas Air Max para mujer con sujeción innovadora? Prueba los modelos de la gama Air Max Dn8, que cuentan con ocho canales Air presurizados distribuidos por toda la suela. Estos canales regulan el flujo de aire, de modo que las zapatillas se adaptan a tu manera de moverte. Busca los pares con un clip de plástico en el talón, que mantiene el pie en su sitio para ofrecer un ajuste seguro y una mayor firmeza.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas Air Max para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008 hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.