Nike Run Club App

Karla Cabañas



Es imprescindible en mis sesiones. Me encanta llevar un seguimiento de mis entrenamientos y exigirme más. Me gustan los mensajes de ánimo de atletas y estrellas.



Francesca Sebestyen



Me encanta la NRC App porque es como tener a un entrenador o entrenadora personal en la mano. No hay excusa para no correr, caminar o incluso trotar poco a poco.



Leah Hall



Había corrido 8 km y no podía parar porque mi coach me decía "Llevas la mitad del recorrido" y "Te quedan 3 km para terminar". No pensaba que fuera capaz de hacerlo, pero lo hice. Esta aplicación hace que sea responsable de mis objetivos y me ayuda a alcanzarlos.