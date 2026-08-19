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Camisetas oversize para mujer

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Camisetas oversize para mujer: comodidad informal con detalles elegantes

Conserva la frescura y el confort con las camisetas oversize para mujer de Nike. De estilo informal y corte amplio, son ideales para el día a día. Descubre los modelos clásicos con detalles premium o elige un diseño tipo polo, de cuello elegante y mangas con ribetes elásticos, si prefieres un look más deportivo. Los tejidos suaves y las costuras planas aseguran la comodidad durante todo el día.


Tejidos avanzados para afrontar cualquier desafío


Tanto si vas a descansar como a entrenar al máximo nivel, con nuestras camisetas oversize para mujer, te sentirás a gusto. Los modelos de punto de algodón son suaves, ligeros y transpirables, mientras que las piezas de algodón de densidad media ofrecen un tacto suave y una caída impecable. Si buscas una prenda cálida, echa un vistazo a las opciones más gruesas, que destacan por su aislamiento y durabilidad. Para ir al gimnasio, te proponemos los modelos con la innovadora tecnología Dri-FIT. Su tejido innovador capilariza el sudor de la piel y lo dispersa hacia la superficie para que se evapore más rápido. De este modo, te mantendrás seca cuando te esfuerzas al máximo.


Estilo icónico para el día a día


Las camisetas oversize para mujer drapeadas destacan por su ajuste holgado, mientras que las piezas más estructuradas ofrecen una silueta aerodinámica y son perfectas para darlo todo. Detalles como los hombros caídos realzan su estilo discreto. Elige las de manga larga para una mayor protección cuando hace frío o apuesta por las versátiles opciones de manga corta, que puedes llevar solas o debajo de chaquetas y jerséis. Si buscas una prenda ligera y fácil de combinar, opta por una camiseta oversize para mujer de corte cropped. Puedes expresar fácilmente tu estilo personal con llamativos estampados gráficos o crear un look discreto con una camiseta cuyo único adorno sea un sutil Swoosh bordado en el pecho.


Diseños prácticos y cómodos


Las camisetas para mujer de corte oversize ofrecen la máxima libertad de movimiento, ya sea para darlo todo en la cancha o para disfrutar de un descanso. Además, los ajustes holgados y el tejido elástico te permiten estirarte en cualquier dirección. Las opciones sin costuras en los hombros aumentan la sensación de libertad, para que puedas concentrarte en lo que te depare el día. También hay modelos con el cuello acanalado, que puedes ponerte fácilmente y no se deforman, por lo que podrás usarlos durante mucho tiempo. Para una mayor cobertura, elige las propuestas con las mangas y el dobladillo más largos. Y si hace frío, ponte la camiseta encima de una capa base que retenga el calor y te mantendrás abrigada mientras haces ejercicio.


Nuestra misión Move to Zero


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige una camiseta oversize para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Es solo una de las formas en las que trabajamos para proteger el futuro del deporte.