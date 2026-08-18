Ropa de verano para mujer: afronta el calor de forma segura
Aprovecha al máximo el buen tiempo con nuestras prendas de verano para mujer, elaboradas con materiales ligeros y transpirables. Tenemos la equipación adecuada para cualquier reto que te propongas, tanto si entrenas al aire libre como si combates las altas temperaturas en el gimnasio. Descubre ropa que te aporta frescura, por mucho que suba el termómetro, y elige la que se adapta a tu personalidad, entre la amplia variedad de tonos y estilos disponibles.
Estilos para el buen tiempo
Los materiales inteligentes de nuestra ropa de verano para mujer te ayudan a dar el máximo cuando suben las temperaturas. Los tejidos son ligeros y de texturas suaves, para que ni te pesen ni te agobien. Además, son elásticos, por lo que puedes estirarte, girar y dar zancadas en cualquier dirección. ¿Necesitas sujeción? Los estilos compresivos se ciñen a los músculos para evitar lesiones y se mantienen en su sitio mientras haces ejercicio. Además, las costuras planas no irritan la piel, así que puedes entrenar con comodidad durante más tiempo.
Tecnología que aporta frescura
¿Preparada para sudar? Con el ingenioso material Nike Dri-FIT, permanecerás fresca y seca en los ejercicios más exigentes. Esta innovadora tecnología dispersa la humedad de la piel hacia el tejido, para que se evapore más rápido y estés cómoda. Hemos ido un paso más allá con este sistema y creado el material Dri-FIT ADV a partir de información proporcionada por atletas y la investigación en ciencias del deporte. Aplicamos ingeniería de mapeo corporal, un diseño avanzado y características funcionales para proporcionarte la mejor experiencia.
Prendas transpirables
Con nuestra ropa de verano para mujer, puedes hacer ejercicio libremente gracias a nuestros estilos y diseños pensados para el calor, como chalecos, pantalones cortos ligeros y camisetas cropped. Los ajustes holgados favorecen el flujo de aire, mientras que las cinturas elásticas con cordones permiten un ajuste perfecto. Las sudaderas con capucha y cremallera son muy fáciles de poner y quitar cuando el tiempo es variable, al tiempo que las ligeras capas intermedias de manga larga protegen la piel de los rayos de sol.
Estilos para cualquier desafío
No importa lo que te depare la temporada estival: nuestra ropa veraniega para mujer está pensada para afrontar todo tipo de retos. Tenemos sujetadores deportivos firmes, con copas moldeadas y tirantes regulables para las sesiones de alta intensidad. ¿Vas al estudio de yoga? Echa un vistazo a nuestros leggings de tacto suave, ideales para ayudarte a encontrar tu paz interior. Si juegas al fútbol, puedes presumir de tu equipo favorito con una equipación con los colores auténticos y el escudo del club bordado. Además, todas nuestras prendas se completan con el icónico Swoosh de Nike, para darles un toque prémium.
Nuestro próximo desafío
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige prendas de verano para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Es solo una de las iniciativas en las que trabajamos para proteger el futuro del deporte.