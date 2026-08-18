Ropa de verano para mujer

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón corto ligero antidesgarro de talle alto y ajuste holgado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón corto ligero antidesgarro de talle alto y ajuste holgado - Mujer
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta oversize de corte medio - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta oversize de corte medio - Mujer
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta ligera antidesgarro y oversize - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chaqueta ligera antidesgarro y oversize - Mujer
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón corto de satén de talle medio y ajuste holgado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón corto de satén de talle medio y ajuste holgado - Mujer
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes - Mujer
49,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Camiseta oversize - Mujer
Nike Sportswear Classic
Camiseta oversize - Mujer
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
119,99 €
Nike Strike
Nike Strike Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Strike
Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike SB
Nike SB Camiseta de skateboard
Nike SB
Camiseta de skateboard
34,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantalón corto de talle medio - Mujer
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantalón corto de talle medio - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Falda plisada de talle medio - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Falda plisada de talle medio - Mujer
59,99 €
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Chill Knit
Camiseta - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes ceñida con elástico - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes ceñida con elástico - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
39,99 €
Nike SB
Nike SB Camiseta de skateboard
Nike SB
Camiseta de skateboard
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
Superventas
Nike Pro
Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
32,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camisa oversize de satén - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Camisa oversize de satén - Mujer
30 % de descuento
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
69,99 €
Colección NikeCourt Court
Colección NikeCourt Court Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
Materiales reciclados
Colección NikeCourt Court
Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
30 % de descuento
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Top de tenis de cuello redondo para mujer
NikeCourt Collection
Top de tenis de cuello redondo para mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Camiseta de tirantes - Mujer
Nike Sportswear Chill Terry
Camiseta de tirantes - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba oversize de satén con manga larga - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Parte de arriba oversize de satén con manga larga - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Falda globo con ajuste holgado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Falda globo con ajuste holgado - Mujer
30 % de descuento
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Sportswear Classic
Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
NOCTA
NOCTA Pantalón corto de tejido Fleece Cardinal
NOCTA
Pantalón corto de tejido Fleece Cardinal
69,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
Nike Sportswear Chill Poplin
Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
44,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Club Essentials
Camiseta - Mujer
24,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Camiseta de tirantes - Mujer
Nike Zenvy
Camiseta de tirantes - Mujer
54,99 €
NOCTA
NOCTA Camiseta - Hombre
Materiales reciclados
NOCTA
Camiseta - Hombre
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
24,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt Advantage
Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Camisa oversize a rayas - Mujer
Nike Sportswear Chill Poplin
Camisa oversize a rayas - Mujer
44,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt Slam
Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
69,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Camiseta (Talla grande) - Mujer
Nike Sportswear Club Essentials
Camiseta (Talla grande) - Mujer
24,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt
Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Sujetador deportivo de sujeción alta con forro ligero - Mujer
69,99 €
Colección NikeCourt Court
Colección NikeCourt Court Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
Materiales reciclados
Colección NikeCourt Court
Pantalón corto Dri-FIT de tenis con talle alto para mujer
30 % de descuento
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Top de tenis de cuello redondo para mujer
NikeCourt Collection
Top de tenis de cuello redondo para mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Camiseta de tirantes - Mujer
Nike Sportswear Chill Terry
Camiseta de tirantes - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba oversize de satén con manga larga - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Parte de arriba oversize de satén con manga larga - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Falda globo con ajuste holgado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Falda globo con ajuste holgado - Mujer
30 % de descuento
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Camiseta de tirantes de malla de tres cuartos Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Sportswear Classic
Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
NOCTA
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Pantalón corto de tejido Fleece Cardinal
69,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
Nike Sportswear Chill Poplin
Pantalón corto holgado a rayas de talle medio - Mujer
44,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Club Essentials
Camiseta - Mujer
24,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Camiseta de tirantes - Mujer
Nike Zenvy
Camiseta de tirantes - Mujer
54,99 €
NOCTA
NOCTA Camiseta - Hombre
Materiales reciclados
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Camiseta - Hombre
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
24,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt Advantage
Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Camisa oversize a rayas - Mujer
Nike Sportswear Chill Poplin
Camisa oversize a rayas - Mujer
44,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt Slam
Camiseta de tirantes de tenis Dri-FIT - Mujer
69,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Camiseta (Talla grande) - Mujer
Nike Sportswear Club Essentials
Camiseta (Talla grande) - Mujer
24,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt
Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
44,99 €

Ropa de verano para mujer: afronta el calor de forma segura

Aprovecha al máximo el buen tiempo con nuestras prendas de verano para mujer, elaboradas con materiales ligeros y transpirables. Tenemos la equipación adecuada para cualquier reto que te propongas, tanto si entrenas al aire libre como si combates las altas temperaturas en el gimnasio. Descubre ropa que te aporta frescura, por mucho que suba el termómetro, y elige la que se adapta a tu personalidad, entre la amplia variedad de tonos y estilos disponibles.


Estilos para el buen tiempo


Los materiales inteligentes de nuestra ropa de verano para mujer te ayudan a dar el máximo cuando suben las temperaturas. Los tejidos son ligeros y de texturas suaves, para que ni te pesen ni te agobien. Además, son elásticos, por lo que puedes estirarte, girar y dar zancadas en cualquier dirección. ¿Necesitas sujeción? Los estilos compresivos se ciñen a los músculos para evitar lesiones y se mantienen en su sitio mientras haces ejercicio. Además, las costuras planas no irritan la piel, así que puedes entrenar con comodidad durante más tiempo.


Tecnología que aporta frescura


¿Preparada para sudar? Con el ingenioso material Nike Dri-FIT, permanecerás fresca y seca en los ejercicios más exigentes. Esta innovadora tecnología dispersa la humedad de la piel hacia el tejido, para que se evapore más rápido y estés cómoda. Hemos ido un paso más allá con este sistema y creado el material Dri-FIT ADV a partir de información proporcionada por atletas y la investigación en ciencias del deporte. Aplicamos ingeniería de mapeo corporal, un diseño avanzado y características funcionales para proporcionarte la mejor experiencia.


Prendas transpirables


Con nuestra ropa de verano para mujer, puedes hacer ejercicio libremente gracias a nuestros estilos y diseños pensados para el calor, como chalecos, pantalones cortos ligeros y camisetas cropped. Los ajustes holgados favorecen el flujo de aire, mientras que las cinturas elásticas con cordones permiten un ajuste perfecto. Las sudaderas con capucha y cremallera son muy fáciles de poner y quitar cuando el tiempo es variable, al tiempo que las ligeras capas intermedias de manga larga protegen la piel de los rayos de sol.


Estilos para cualquier desafío


No importa lo que te depare la temporada estival: nuestra ropa veraniega para mujer está pensada para afrontar todo tipo de retos. Tenemos sujetadores deportivos firmes, con copas moldeadas y tirantes regulables para las sesiones de alta intensidad. ¿Vas al estudio de yoga? Echa un vistazo a nuestros leggings de tacto suave, ideales para ayudarte a encontrar tu paz interior. Si juegas al fútbol, puedes presumir de tu equipo favorito con una equipación con los colores auténticos y el escudo del club bordado. Además, todas nuestras prendas se completan con el icónico Swoosh de Nike, para darles un toque prémium.


Nuestro próximo desafío


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige prendas de verano para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Es solo una de las iniciativas en las que trabajamos para proteger el futuro del deporte.