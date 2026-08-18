Leggings cálidos para mujer: entrena con comodidad
Apoyar el deporte femenino es uno de nuestros objetivos fundamentales. Por eso, nuestros leggings de invierno para mujer están confeccionados con materiales innovadores que retienen el calor sin añadir peso. Incluyen una cintura ancha que no se enrolla y mantiene la prenda en su sitio, incluso en las actividades más intensas. Además, los tejidos con sujeción se ciñen al cuerpo para crear una silueta depurada, mientras que la elasticidad en cuatro direcciones proporciona la confianza necesaria para afrontar cada sentadilla, zancada y pisada. Toda nuestra colección luce el icónico Swoosh, que aporta el toque de calidad de Nike a tus conjuntos deportivos.
Pon a prueba tus límites
Para que el mal tiempo no te impida entrenar, elige leggings térmicos y mantén a raya el frío. La tecnología Nike Therma FIT optimiza el aislamiento: regula la temperatura corporal al retener el calor, lo que mantiene los músculos y las articulaciones cómodos y protegidos. Cuando empiezas a sudar por el esfuerzo, las fibras técnicas eliminan el exceso de calor rápidamente.
Pequeños detalles, grandes diferencias
Sabemos que hasta los márgenes más estrechos son muy importantes en cualquier deporte. Por eso, nuestros leggings de invierno para mujer están diseñados con todo detalle. Descubre tejidos compresivos que ofrecen sujeción y se ciñen al cuerpo para garantizar una comodidad duradera y darte seguridad. Los diseños sin costuras reducen al mínimo los roces. Los materiales son muy suaves y agradables al tacto para que puedas centrarte en tu próximo movimiento. Además, los tejidos ligeros y transpirables te mantienen fresca desde la primera repetición hasta la última. Cuando aumentas el ritmo, los diseños con paneles de malla incorporados mejoran la ventilación en las zonas clave.
Apoya a tu equipo
Nuestros leggings de invierno para mujer te ayudan a rendir al máximo, ya sea en los entrenamientos después del trabajo o en los partidos del fin de semana. Tenemos modelos en tonos neutros que combinarán a la perfección con las equipaciones de tu club, así como colores llamativos que no pasan desapercibidos. Los cortes ceñidos y los materiales que se adaptan al cuerpo permiten llevar estos diseños cómodamente debajo de otras prendas. Gracias a los tejidos superelásticos, podrás moverte libremente en cualquier dirección, hacer esprints y regatear con total seguridad.
Suma más kilómetros
Mantén tus rutinas de running, incluso cuando haga mal tiempo, con los leggings cálidos Nike para mujer. Encuentra materiales resistentes diseñados para soportar el paso del tiempo, de modo que puedas entrenar sin límites durante más tiempo. Cuando subas el ritmo, nuestra tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel y lo lleva a la superficie para que se seque rápidamente. ¿El resultado? Estás cómoda y centrada en tus objetivos. Si quieres tener los objetos imprescindibles a mano, escoge modelos que incluyen varios bolsillos con cremallera o abiertos para guardar el teléfono, las llaves o un tentempié.
Nuestra misión más importante
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige leggings de invierno para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.