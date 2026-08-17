Polos blancos para mujer: sigue adelante
Crea un look clásico con un polo blanco para mujer. Nuestra colección incluye modelos en una gran variedad de ajustes: elige uno corto para darle un toque original a este diseño atemporal o uno informal sin mangas lograr más frescura. También tenemos polos de golf tradicionales de manga corta en tejido suave de secado rápido. Todos ellos están pensados para ofrecerte comodidad, de manera que puedas concentrarte en el swing.
Sean cuales sean tus objetivos deportivos, afróntalos con un polo blanco para mujer de acabado impecable. Los modelos confeccionados en algodón ligeramente elástico te ofrecen suavidad y libertad de movimiento. Las opciones en tejido de piqué de densidad media son extremadamente transpirables y tienen una textura distintiva tipo gofre, que proporciona un ajuste más ceñido. Además, nuestros materiales supersuaves y ultraelásticos están diseñados para rendir tanto como tú.
Cuando haga sol, disfruta de un look fresco y elegante con nuestros polos blancos para mujer de manga larga. Descubre opciones confeccionadas en materiales ligeros que te protegen de los rayos UV. Para mantener a raya el sudor, elige diseños con la tecnología Nike Dri-FIT. Este aclamado tejido aleja la humedad de la piel para que se evapore más rápido, lo que te ayuda a estar seca y cómoda durante todo el entrenamiento. Si siempre das lo mejor de ti, opta por modelos con inserciones de punto elástico en el dobladillo, que te permiten estirarte cómodamente y gozar de una libertad de movimiento total.
¿Estás lista para ir un paso más allá? Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige un polo blanco para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.