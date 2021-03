¿Alguna vez has tenido que correr detrás del autobús y te has tenido que sujetar el pecho porque te molestaba? Si es así, no te pierdas las "Respuestas a lo que no preguntas" de esta semana sobre el pecho y los sujetadores deportivos.



El pecho puede molestarnos cuando hacemos ejercicio porque nos estamos moviendo de manera más intensa de lo habitual.



Si no tienes el sujetador deportivo correcto, puede que el movimiento te cree incomodidad, concretamente porque el tejido mamario y los pezones son zonas sensibles. Además, muchas veces ajustamos la postura para minimizar el movimiento, y eso puede provocar dolor de espalda.



Si encuentras el sujetador deportivo que te proporcione una sujeción completa, podrás entrenar sin que el pecho te suponga un problema.