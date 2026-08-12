Colección ACG: afronta cualquier desafío
Prepárate para casi todo con la línea de artículos ACG de Nike. Sea cual sea la temperatura exterior, esta equipación de alto rendimiento ofrece durabilidad y protección mientras haces deporte al aire libre. Descubre prendas que te protegen de los elementos, desde aguaceros repentinos hasta el sol más intenso. Nuestra ropa es ideal para combinar varias capas, que puedes ponerte y quitarte según vaya cambiando el tiempo. ¿Te enfrentas a terrenos complicados? Echa un vistazo a la selección de calzado y escoge un par que te aporte estabilidad para moverte con confianza.
Comodidad superior
Rinde al máximo en cada entrenamiento con la colección ACG by Nike. Esta línea incluye chaquetas GORE-TEX con la aclamada tecnología Storm-FIT ADV, cuyo tejido combina un acabado resistente al viento y el agua con un diseño avanzado, para que mantengas la comodidad en condiciones climáticas adversas. La estructura microporosa deja salir el vapor de agua, mientras que los materiales tejidos son ligeros y ofrecen una libertad de movimiento total. También tenemos pantalones de secado rápido, ideales para los chaparrones imprevistos, así como opciones resistentes a los rayos UV, que te protegen de los nocivos rayos de sol.
Atrévete con todo
Además de ropa versátil, la gama ACG incluye calzado diseñado para recorrer largas distancias. Tenemos pares con la parte superior de GORE-TEX, que mantienen los pies secos. Por otro lado, la suela exterior de goma Nike Trail All-Terrain Compound ofrece un mejor agarre, ideal para pendientes pronunciadas y terrenos mojados. En cuanto a los accesorios, descubre nuestras bolsas de deporte, con espacio suficiente para toda tu equipación. ¿Quieres tener las manos libres? Opta por un práctico diseño cruzado. Gracias a las solapas protectoras y al diseño resistente al agua, estas bolsas son aptas para el mal tiempo. También cuentan con muchos bolsillos para que lleves tus cosas perfectamente organizadas y, como son de materiales que se limpian fácilmente, puedes guardar la ropa sucia sin dudarlo.
Diseños para llevar varias capas
Cuando sales a la naturaleza, las temperaturas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La colección ACG by Nike está diseñada para que puedas combinar varias piezas fácilmente. Las chaquetas de corte oversize se pueden poner encima de cualquier prenda y las sudaderas clásicas están pensadas para llevar encima de una capa base. Si buscas algo práctico, echa un vistazo a las chaquetas que se guardan fácilmente en su propio bolsillo interior. Incluso puedes engancharlas a tu ropa para tenerlas siempre a mano.
Mantén el cuerpo seco y abrigado
La comodidad es esencial para poder rendir al máximo. Por eso, la línea ACG incluye sudaderas con el interior de tejido Fleece y joggers de materiales de densidad alta, que conservan la calidez. Las opciones con tecnología Therma-FIT gestionan el calor natural del cuerpo para mantenerlo abrigado cuando bajan las temperaturas. También tenemos chaquetas con solapas protectoras de arriba abajo, que impiden que entre aire frío por la cremallera. Completa tu look con un gorro clásico, con forro de tejido Fleece, para protegerte la cabeza y las orejas del frío.
Nuestra misión para el futuro
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige los diseños de la colección ACG by Nike con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.