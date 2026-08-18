Conjuntos de yoga

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Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Chaqueta con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
Nike Zenvy
Chaqueta con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Chaqueta con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
Nike Zenvy
Chaqueta con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantalón holgado de talle medio - Mujer
Nike Zenvy
Pantalón holgado de talle medio - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Camiseta de tirantes - Mujer
Nike Zenvy
Camiseta de tirantes - Mujer
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Nike Zenvy
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike One
Nike One Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
39,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Alate Minimalist
Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
47,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Alate Minimalist
Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
47,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Alate Minimalist
Sujetador deportivo convertible de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
47,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Superventas
Nike Indy High Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Superventas
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Superventas
Nike Indy High Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
54,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Relaxed
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
39,99 €
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
44,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Superventas
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
39,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Superventas
Nike Indy High Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Nike Zenvy Strappy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Superventas
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Superventas
Nike Indy High Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
54,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Relaxed
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
39,99 €
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
44,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Superventas
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
Nike One
Nike One Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
39,99 €

Conjuntos de yoga: encuentra tu equilibrio

Ya sea para clases de fuerza, sesiones con equilibrios complicados o momentos de relajación total, nuestros conjuntos de yoga te ayudarán a estar presente. Encuentra cortes depurados que te permiten moverte libremente sin distracciones, así como tejidos a prueba de sentadillas que garantizan la máxima seguridad. También contamos con sets de yoga dotados de bolsillos con cremallera para llevar los objetos básicos seguros y a mano.


Nuestros conjuntos de yoga se adaptan al flujo de tus movimientos y a tu ritmo. Descubre mallas en tejidos con sujeción ligera que permiten ver claramente la postura. Además, nuestra gama de partes de arriba incluye diseños de manga corta o manga larga para cualquier estación. ¿Vas a clase de hot yoga? Elige tops ligeros con largo cropped y tirantes, y combínalos con leggings cortos para un look minimalista. Si practicas yoga durante el embarazo, escoge conjuntos de maternidad que se adaptan a los cambios de tu cuerpo.


Nuestros sets de yoga están fabricados con tejidos de alto rendimiento, diseñados para todo tipo de movimientos. Nuestra tecnología Nike Dri-FIT, capilariza el sudor de la piel para que se seque rápidamente. Así, el cuerpo se mantendrá fresco y la mente concentrada durante las clases de Ashtanga. Además, los tejidos InfinaSoft resultan delicados con la piel y son ideales para las sesiones de relajación. Por otro lado, los conjuntos de yoga con elasticidad incorporada se adaptan a tus movimientos sin perder la forma. Busca los modelos a juego para lucir un look coordinado.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. ¿Quieres participar? Elige los conjuntos a juego de yoga Nike que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.