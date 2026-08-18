Conjuntos de yoga: encuentra tu equilibrio
Ya sea para clases de fuerza, sesiones con equilibrios complicados o momentos de relajación total, nuestros conjuntos de yoga te ayudarán a estar presente. Encuentra cortes depurados que te permiten moverte libremente sin distracciones, así como tejidos a prueba de sentadillas que garantizan la máxima seguridad. También contamos con sets de yoga dotados de bolsillos con cremallera para llevar los objetos básicos seguros y a mano.
Nuestros conjuntos de yoga se adaptan al flujo de tus movimientos y a tu ritmo. Descubre mallas en tejidos con sujeción ligera que permiten ver claramente la postura. Además, nuestra gama de partes de arriba incluye diseños de manga corta o manga larga para cualquier estación. ¿Vas a clase de hot yoga? Elige tops ligeros con largo cropped y tirantes, y combínalos con leggings cortos para un look minimalista. Si practicas yoga durante el embarazo, escoge conjuntos de maternidad que se adaptan a los cambios de tu cuerpo.
Nuestros sets de yoga están fabricados con tejidos de alto rendimiento, diseñados para todo tipo de movimientos. Nuestra tecnología Nike Dri-FIT, capilariza el sudor de la piel para que se seque rápidamente. Así, el cuerpo se mantendrá fresco y la mente concentrada durante las clases de Ashtanga. Además, los tejidos InfinaSoft resultan delicados con la piel y son ideales para las sesiones de relajación. Por otro lado, los conjuntos de yoga con elasticidad incorporada se adaptan a tus movimientos sin perder la forma. Busca los modelos a juego para lucir un look coordinado.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. ¿Quieres participar? Elige los conjuntos a juego de yoga Nike que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.