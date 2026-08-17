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Camisetas y tops azules para mujer

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Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de manga larga Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike One entallada
Nike One entallada Chaqueta con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One entallada
Chaqueta con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
Lo último
Nike Tempo
Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike One entallada
Nike One entallada Mujer
Materiales reciclados
Nike One entallada
Mujer
34,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Camiseta oversize - Mujer
Nike Sportswear Classic
Camiseta oversize - Mujer
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sudadera con cremallera de 1/4 - Mujer
Nike Sportswear
Sudadera con cremallera de 1/4 - Mujer
79,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Camiseta de tenis de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt Advantage
Camiseta de tenis de manga corta Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Nike Sportswear Chill Lace
Nike Sportswear Chill Lace Camiseta oversize - Mujer
Nike Sportswear Chill Lace
Camiseta oversize - Mujer
54,99 €
Jordan
Jordan Camiseta sin mangas - Mujer
Jordan
Camiseta sin mangas - Mujer
39,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
39,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Parte de arriba de una sola manga Dri-FIT - Mujer
Nike Zenvy
Parte de arriba de una sola manga Dri-FIT - Mujer
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tubo ceñida - Mujer
Superventas
Nike Sportswear
Camiseta de tubo ceñida - Mujer
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer
89,99 €
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
Personalizar
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
FFF
FFF Camiseta Nike Football - Mujer
FFF
Camiseta Nike Football - Mujer
29,99 €
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Inglaterra Energy
Inglaterra Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
Superventas
Inglaterra Energy
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
74,99 €
Segunda equipación Match Selección de Brasil 2026
Segunda equipación Match Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Segunda equipación Match Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Mujer
159,99 €
Primera equipación Match Selección de Francia 2026
Primera equipación Match Selección de Francia 2026 Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Selección de Francia 2026
Camiseta de fútbol Nike Aero-FIT - Mujer
159,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Camiseta de tirantes de tenis - Mujer
Lo último
NikeCourt Slam
Camiseta de tirantes de tenis - Mujer
79,99 €
Segunda equipación Stadium Croacia 2026
Segunda equipación Stadium Croacia 2026 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Croacia 2026
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Cuarta equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Cuarta equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Cuarta equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
99,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Primera equipación Stadium Inter de Milán 2026/27
Primera equipación Stadium Inter de Milán 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Inter de Milán 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nike Runway
Nike Runway Camiseta de punto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Runway
Camiseta de punto - Mujer
114,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer
79,99 €
Nike SB
Nike SB Camiseta de skateboard de malla de estilo fútbol americano
Nike SB
Camiseta de skateboard de malla de estilo fútbol americano
64,99 €
París Saint-Germain
París Saint-Germain Camiseta de fútbol Nike - Mujer
París Saint-Germain
Camiseta de fútbol Nike - Mujer
34,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift Camiseta de running Dri-FIT con cremallera de 1/4 y protección UV - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Camiseta de running Dri-FIT con cremallera de 1/4 y protección UV - Mujer
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
39,99 €
Nike Universa
Nike Universa Parte de arriba ceñida de manga larga con capucha Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Parte de arriba ceñida de manga larga con capucha Dri-FIT - Mujer
89,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Seamless
Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de ajuste holgado para mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de ajuste holgado para mujer
37,99 €
Nike Sportswear Essentials
Nike Sportswear Essentials Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Essentials
Camiseta - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Club Essentials
Camiseta - Mujer
24,99 €
Strike Chelsea FC
Strike Chelsea FC Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Strike Chelsea FC
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes ceñida con elástico - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes ceñida con elástico - Mujer
29,99 €
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
159,99 €
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026 Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Producto agotado
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026
Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta - Mujer
39,99 €
Cuarta equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Cuarta equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Cuarta equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
99,99 €
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Primera equipación Stadium Inter de Milán 2026/27
Primera equipación Stadium Inter de Milán 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
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Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Inter de Milán 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nike Runway
Nike Runway Camiseta de punto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Runway
Camiseta de punto - Mujer
114,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de tirantes Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Parte de arriba de running Dri-FIT ADV - Mujer
79,99 €
Nike SB
Nike SB Camiseta de skateboard de malla de estilo fútbol americano
Nike SB
Camiseta de skateboard de malla de estilo fútbol americano
64,99 €
París Saint-Germain
París Saint-Germain Camiseta de fútbol Nike - Mujer
París Saint-Germain
Camiseta de fútbol Nike - Mujer
34,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running Dri-FIT ADV - Mujer
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift Camiseta de running Dri-FIT con cremallera de 1/4 y protección UV - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Camiseta de running Dri-FIT con cremallera de 1/4 y protección UV - Mujer
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes corta y ceñida - Mujer
39,99 €
Nike Universa
Nike Universa Parte de arriba ceñida de manga larga con capucha Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Parte de arriba ceñida de manga larga con capucha Dri-FIT - Mujer
89,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Seamless
Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de ajuste holgado para mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de ajuste holgado para mujer
37,99 €
Nike Sportswear Essentials
Nike Sportswear Essentials Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Essentials
Camiseta - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Camiseta - Mujer
Nike Sportswear Club Essentials
Camiseta - Mujer
24,99 €
Strike Chelsea FC
Strike Chelsea FC Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Strike Chelsea FC
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta de tirantes ceñida con elástico - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta de tirantes ceñida con elástico - Mujer
29,99 €
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
Personalizar
Materiales reciclados
Primera equipación Match Chelsea FC 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Mujer
159,99 €
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026 Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Producto agotado
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026
Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Mujer
Nike Sportswear
Camiseta - Mujer
39,99 €

Camisetas y tops azules para mujer: siéntete fresca y cómoda

Tanto si entrenas en el gimnasio como si corres al aire libre, nuestros tops azules para mujer te mantienen fresca para que puedas dar lo mejor de ti. Con los diseños de densidad media en materiales ultrasuaves estarás cómoda todo el día. ¿Buscas algo suave y estructurado? Elige camisetas de algodón lavado, que mantienen su forma y son agradables al contacto con la piel. También tenemos opciones ligeras que favorecen la transpirabilidad, como modelos sin mangas, con la espalda abierta, para que la humedad se evapore fácilmente.


Nuestra selección de cómodos tops azules para mujer incluye camisetas clásicas de corte holgado, que aportan la sensación de ligereza. ¿Quieres algo más aerodinámico? Escoge un diseño ajustado con una suave banda elástica de jacquard en el dobladillo. Se mantendrá en su sitio, sin importar lo mucho que te muevas. Si la flexibilidad es tu prioridad, opta por una prenda con cremallera de un cuarto para adaptar el ajuste: ciérrala para retener el calor o ábrela para que entre el aire. Los orificios para los pulgares amplían la protección e impiden que se muevan las mangas.


Encuentra camisetas azul marino para mujer con la aclamada tecnología Nike Dri-FIT, que aleja el sudor de la piel para que se evapore más rápido. Así te mantendrás fresca y cómoda. Echa un vistazo a los tops con paneles de malla bajo las sisas, que te proporcionan ventilación donde más la necesitas. También tenemos diseños con aberturas laterales que te permiten estirarte y moverte sin restricciones.


Cuidar el medioambiente es un trabajo de equipo, y queremos poner nuestro granito de arena. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige tops azules para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.