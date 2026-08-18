Conjuntos de dos piezas para mujer

Nike Universa
Nike Universa Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
54,99 €
SÚDALO TODO SIN QUE SE NOTE NADA
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Comprar Universa
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Indy
Nike Indy Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy
Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
47,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
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Materiales reciclados
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Parte de arriba Dri-FIT con cuello redondo y ajuste oversize - Mujer
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Parte de arriba Dri-FIT con cuello redondo y ajuste oversize - Mujer
94,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón corto holgado de talle medio y 10 cm Dri-FIT - Mujer
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalón corto holgado de talle medio y 10 cm Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sujetador deportivo de manga larga, sujeción ligera y almohadilla - Mujer
Nike Zenvy
Sujetador deportivo de manga larga, sujeción ligera y almohadilla - Mujer
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One Classic Twist
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
39,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Seamless
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Camiseta Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Camiseta Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Seamless
Parte de arriba de entrenamiento con cremallera completa - Mujer
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
42,99 €

Conjuntos para mujer: pon a prueba tus límites con estilo

Nuestros conjuntos de dos piezas para mujer están diseñados para entrenar en serio, ya sea en carreras y sesiones de gimnasio intensas o practicando disciplinas como el pilates y el yoga. Para mantenerte fresca, opta por prendas con tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor y permite que se seque rápidamente, para que puedas estar concentrada más tiempo. Además, los conjuntos de dos piezas confeccionados con fibras de algodón dejan que la piel respire durante los entrenamientos. Las prendas elaboradas en tejido Fleece ligero y aislante son ideales para calentar, enfriar o entrenar cuando hace frío.


El ajuste es clave a la hora de elegir tu equipación deportiva. Por eso, tenemos una gran variedad de conjuntos para mujer que se adaptan a tus necesidades. Para hacer estiramientos y moverte con suavidad, elige los que te ofrecen una compresión que se adapta al cuerpo como una segunda piel. Aportan una sujeción extra combinada con un ajuste ceñido. ¿Llega el momento del estiramiento? Escoge prendas holgadas y semiestructuradas fáciles de poner sobre la ropa de entrenamiento. Están diseñadas con fibras aislantes para retener el calor y mantener la temperatura de los músculos.


Quieres entrenar y también tener buen aspecto mientras lo haces. Por suerte, los conjuntos Nike para mujer están disponibles en distintos estilos y colores. Selecciona tu preferido: tienes diseños atemporales y prácticos en tonos negros, grises y azules marino, así como modelos en colores pastel y opciones más llamativas. ¿Y los logotipos? Apuesta por un discreto Swoosh en el pecho o en la pierna, o lánzate a por algo más vistoso con distintivos de gran tamaño y detalles en colores a contraste.